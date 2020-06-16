Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
17 января, 16:19В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
Министерство юстиции сообщило, что генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты приведения в исполнение смертной казни четырех федеральных заключенных, которые были осуждены за убийство, а двое из них - также за изнасилование детей.
"Четыре убийцы, дата смертной казни которых была выбрана сегодня, прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами", - приводятся на сайте минюста слова генпрокурора.
Сообщается, что исполнение смертной казни заключенных запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.
Ранее сообщалось, что казнь будет проводиться с использованием препарата, который уже применяется в трех штатах (Джорджия, Миссури и Техас). При приеме этого препарата в больших дозах смерть наступает от остановки дыхания. Его использование одобрено в том числе и Верховным судом США как соответствующего восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при осуществлении смертной казни.
4 июня 2018, 10:06В США заключенный, ожидавший смертной казни 23 года, покончил с собой