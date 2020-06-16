Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США. Архивное фото

Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США

© AP Photo / Pat Sullivan Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.

Министерство юстиции сообщило, что генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты приведения в исполнение смертной казни четырех федеральных заключенных, которые были осуждены за убийство, а двое из них - также за изнасилование детей.

"Четыре убийцы, дата смертной казни которых была выбрана сегодня, прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами", - приводятся на сайте минюста слова генпрокурора.

Сообщается, что исполнение смертной казни заключенных запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.