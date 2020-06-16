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Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T04:05
уильям барр
министерство юстиции сша
миссури
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
уильям барр, министерство юстиции сша, миссури, сша, в мире

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

04:05 16.06.2020
17508
© AP Photo / Pat SullivanКомната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
© AP Photo / Pat Sullivan
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
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17 января, 16:19
В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
Министерство юстиции сообщило, что генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты приведения в исполнение смертной казни четырех федеральных заключенных, которые были осуждены за убийство, а двое из них - также за изнасилование детей.
"Четыре убийцы, дата смертной казни которых была выбрана сегодня, прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами", - приводятся на сайте минюста слова генпрокурора.
Сообщается, что исполнение смертной казни заключенных запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.
Ранее сообщалось, что казнь будет проводиться с использованием препарата, который уже применяется в трех штатах (Джорджия, Миссури и Техас). При приеме этого препарата в больших дозах смерть наступает от остановки дыхания. Его использование одобрено в том числе и Верховным судом США как соответствующего восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при осуществлении смертной казни.
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Где возмущения либералов кровавым режимом США?
16 июня, 09:02
прпавел рябышев
1950000
Надеюсь, афроамериканцев это не затронет. 🤔
16 июня, 06:54
Naum Vygodsky
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