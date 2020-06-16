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Гутерреш исключил коалицию в Йемене из ответственных за гибель детей
Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил из списка сторон, ответственных за гибель детей в Йемене, коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, говорится в докладе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:27
антониу гутерреш
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антониу гутерреш, ансар алла, красное море, саудовская аравия, йемен, ходейда (город), в мире

Гутерреш исключил коалицию в Йемене из ответственных за гибель детей

04:02 16.06.2020 (обновлено: 11:27 16.06.2020)
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
ООН, 16 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил из списка сторон, ответственных за гибель детей в Йемене, коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, говорится в докладе генерального секретаря, посвященном положению детей в вооруженных конфликтах.
В аналогичном докладе в октябре 2017 года воюющая на стороне правительства Йемена коалиция во главе с Саудовской Аравией была внесена в список сторон, которые несут ответственность за гибель детей.
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Как отмечается в нынешнем докладе, в 2019 году от действий коалиции погибли или были ранены 222 ребенка. На совести хуситов, согласно докладу, 313 случаев гибели или получения увечий детьми, от действий правительственных сил погибли или пострадали 96 детей.
По словам генсека, коалиция "будет исключена из списка за убийство и нанесение увечий после устойчивого значительного сокращения числа убийств и причинения увечий в результате воздушных ударов" и осуществления мер по защите детей.
"Я отмечаю снижение числа жертв среди детей, связанных с действиями коалиции в 2019 году", — указал Гутерреш.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде — городе-порте на Красном море — и передаче его под контроль правительства. Однако большинство договоренностей до сих пор остаются невыполненными.
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Антониу ГутеррешАнсар АллаКрасное мореСаудовская АравияЙеменХодейда (город)В мире
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