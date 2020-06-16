Гутерреш исключил коалицию в Йемене из ответственных за гибель детей

Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото

Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов

© AP Photo / Hani Mohammed Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов

В аналогичном докладе в октябре 2017 года воюющая на стороне правительства Йемена коалиция во главе с Саудовской Аравией была внесена в список сторон, которые несут ответственность за гибель детей.

Как отмечается в нынешнем докладе, в 2019 году от действий коалиции погибли или были ранены 222 ребенка. На совести хуситов, согласно докладу, 313 случаев гибели или получения увечий детьми, от действий правительственных сил погибли или пострадали 96 детей.

По словам генсека, коалиция "будет исключена из списка за убийство и нанесение увечий после устойчивого значительного сокращения числа убийств и причинения увечий в результате воздушных ударов" и осуществления мер по защите детей.

"Я отмечаю снижение числа жертв среди детей, связанных с действиями коалиции в 2019 году", — указал Гутерреш.