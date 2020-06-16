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В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе
Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму во вторник, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:52
андрей исаев
госдума рф
единая россия
андрей турчак
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общество
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, общество

В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе

03:52 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Удаленный режим работы . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму во вторник, сообщили в пресс-службе партии.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
"Законопроект "Единой России" "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы" будет внесен в Госдуму во вторник, 16 июня", - говорится в сообщении.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что ЕР больше года работала над поправками в Трудовой кодекс. Он обратил внимание на то, что информационные технологии изменили рынок труда, создали новые формы занятости. В то же время, по его словам, законодательство меняется не так стремительно. Как следствие, появляются "правовые пробелы", которые ставят под угрозу интересы и права работников.
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"Это особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью нашей жизни. А многие компании, опробовав ее в период ограничительных мер, намерены применять такой формат и в будущем", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.
Первый замруководитель фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что пандемия коронавируса привела к масштабному переводу людей на дистанционную работу.
"Это, в свою очередь, потребовало от нас актуализации главы 49.1 Трудового кодекса, регулирующей дистанционную занятость. Наша главная задача при внесении поправок - защита прав дистанционных работников. Они должны получать оплату труда в полном объеме и иметь достаточное время на отдых", - пояснил Исаев.
Отдельно Исаев отметил необходимость урегулирования вопросов временного перевода людей на дистанционную занятость, а также вопросов комбинированной работы, когда человек частично работает удаленно, а частично - в офисе. Законопроектом также предлагается упростить документооборот между работодателем и дистанционным работником.
ЕР во вторник также проведет онлайн-брифинг, в ходе которого Турчак, Исаев и глава фракции ЕР в Думе Сергей Неверов расскажут об основных аспектах законопроекта.
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
4 июня, 13:13
В законопроекте об "удаленке" учтут предложения профсоюзов, заявил Исаев
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
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