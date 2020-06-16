В Чите выписали первых пациентов из военного госпиталя

ЧИТА (Забайкальский край), 16 июн — РИА Новости. Первые восемь пациентов выписаны из военного многопрофильного мобильного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Чите, сообщает Минобороны России.
В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек оперативно перебросили из Бурятии в Забайкальский край, он приступил к работе 7 июня 2020 года.
"С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя военные медики Восточного военного округа оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края, сегодня из госпиталя, развернутого в городе Чита, были выписаны первые пациенты", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки поступило 19 пациентов. На лечении в госпитале состоит 40 человек, сегодня выписали первых восемь пациентов после двукратных отрицательных результатов тестов.
"Надеялся на порядок, соблюдение временного регламента, ну так и оказалось. Лечение было предоставлено четко по минутам, персонал госпиталя удивительный: внимательный и терпеливый", — приводятся в сообщении слова выписавшегося пациента Павла Гетманова.
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