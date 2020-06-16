В Чите выписали первых пациентов из военного госпиталя

"С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя военные медики Восточного военного округа оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края, сегодня из госпиталя, развернутого в городе Чита, были выписаны первые пациенты", — говорится в сообщении.