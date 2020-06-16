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В Чите выписали первых пациентов из военного госпиталя
Первые восемь пациентов выписаны из военного многопрофильного мобильного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Чите, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:22
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РИА Новости
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В Чите выписали первых пациентов из военного госпиталя

03:44 16.06.2020 (обновлено: 14:22 16.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ЧИТА (Забайкальский край), 16 июн — РИА Новости. Первые восемь пациентов выписаны из военного многопрофильного мобильного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Чите, сообщает Минобороны России.
В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек оперативно перебросили из Бурятии в Забайкальский край, он приступил к работе 7 июня 2020 года.

"С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя военные медики Восточного военного округа оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края, сегодня из госпиталя, развернутого в городе Чита, были выписаны первые пациенты", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки поступило 19 пациентов. На лечении в госпитале состоит 40 человек, сегодня выписали первых восемь пациентов после двукратных отрицательных результатов тестов.
"Надеялся на порядок, соблюдение временного регламента, ну так и оказалось. Лечение было предоставлено четко по минутам, персонал госпиталя удивительный: внимательный и терпеливый", — приводятся в сообщении слова выписавшегося пациента Павла Гетманова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Забайкальский крайЧитаОбщество
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