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В Грозном возобновили регулярные рейсы в российские города
Регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и другие города России, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновлены, аэропорт начинает работать... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/70/1533177091_0:20:3076:1750_1400x0_80_0_0_bfef12d0b6e02c19a89ca8087d8ac1b9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), москва, грозный, новосибирск, ростов-на-дону, общество

В Грозном возобновили регулярные рейсы в российские города

03:38 16.06.2020
518
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт Северный в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 16 июн – РИА Новости. Регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и другие города России, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновлены, аэропорт начинает работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта.
Грозненский аэропорт приостановил с 27 марта прием пассажиров, не имеющих прописку или временную регистрацию в Чечне из-за угрозы распространения коронавируса и сократил количество рейсов из Грозного в Москву и обратно с четырех в сутки до трех в неделю.
"Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и обратно, приостановленные из-за пандемии. Кроме того, авиакомпания ЮТейр, осуществляющая перелеты по маршруту "Москва-Грозный-Москва", планирует добавить еще два ежедневных рейса в ближайшее время, и таким образом из грозненского аэропорта будет совершаться четыре рейса в сутки", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что возобновлены регулярные рейсы из Грозного в Сургут и Ростов-на-Дону. С начала июля планируется начать полеты из чеченской столицы в Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, Новосибирск и Сочи.
Власти Чечни с 5 апреля в рамках ограничительных мер по коронавирусу закрыли въезд в республику всех видов транспорта, за исключением транзитных перевозок, продовольственных, медицинских поставок и экстренных выездов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)МоскваГрозныйНовосибирскРостов-на-ДонуОбщество
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