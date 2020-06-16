В Грозном возобновили регулярные рейсы в российские города

"Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и обратно, приостановленные из-за пандемии. Кроме того, авиакомпания ЮТейр, осуществляющая перелеты по маршруту "Москва-Грозный-Москва", планирует добавить еще два ежедневных рейса в ближайшее время, и таким образом из грозненского аэропорта будет совершаться четыре рейса в сутки", - говорится в сообщении.