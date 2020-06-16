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Американские авиакомпании ужесточили требование ношения масок
Авиакомпании США ужесточили требование к пассажирам носить маски во время рейса, теперь за неисполнение этой нормы можно будет лишиться права летать самолетами... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:36
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, jetblue, сша, в мире

Американские авиакомпании ужесточили требование ношения масок

03:36 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпании США ужесточили требование к пассажирам носить маски во время рейса, теперь за неисполнение этой нормы можно будет лишиться права летать самолетами той или иной авиакомпании, говорится в сообщении на сайте объединения авиакомпаний Airlines for America.
"Каждая авиакомпания будет определять последствия для тех пассажиров, которые не соблюдают политику закрывания лица, вплоть до прекращения возможности летать данной авиакомпанией", - говорится в сообщении.
Данные меры планируется сохранить до окончания ограничений по COVID-19.
В объединение входят все крупнейшие авиакомпании США, в их числе Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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