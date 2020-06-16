https://ria.ru/20200616/1572975914.html
Американские авиакомпании ужесточили требование ношения масок
Авиакомпании США ужесточили требование к пассажирам носить маски во время рейса, теперь за неисполнение этой нормы можно будет лишиться права летать самолетами... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:36
2020-06-16T03:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
jetblue
сша
в мире
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1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1400x0_80_0_0_a9e6cfbb28498af270dcc6fcb6c1136a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, jetblue, сша, в мире