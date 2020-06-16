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"Росатом" считает нецелесообразным покупку "Морского старта"
"Росатом" считает нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт" в связи с отсутствием такой потребности для госкорпорации, высокой конкуренцией на рынке... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:33
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илон маск, sea launch ag, космос - риа наука, южмаш, союз, морской старт (космодром), s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калифорния, сша, лонг-бич

"Росатом" считает нецелесообразным покупку "Морского старта"

03:14 16.06.2020 (обновлено: 10:33 16.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса Судоремонтного завода в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса Судоремонтного завода в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса Судоремонтного завода в Славянке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. "Росатом" считает нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт" в связи с отсутствием такой потребности для госкорпорации, высокой конкуренцией на рынке пусковых услуг, созданной компанией SpaceX Илона Маска, и ряду других причин. Об этом говорится в материалах "Росатома", с которыми ознакомились РИА Новости.
Ранее ряд СМИ сообщил, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7. За покупку "Морского старта" у дочерних предприятий Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") она в свое время заплатила 150 миллионов долларов США.
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Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом" нашли пять рисков, связанных с покупкой комплекса.
Во-первых, "отсутствие значительной потребности госкорпорации "Росатом" в космических пусках". Перспективы, как отмечено в материалах, могут быть связаны только с созданием Единой информационно-космической системы мониторинга Арктической зоны, однако для ее создания необходим суммарный запуск до 2032 года всего 19 спутников. При этом, как сообщалось ранее, комплекс технически способен осуществлять до 6 пусков в год, а для выхода на самоокупаемость необходимо проводить по 3-4 пуска ежегодно.
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Во-вторых, в материалах отмечается отсутствие в "Росатоме" компетенций по привлечению заказчиков к запускам. "Важным условием привлечения заказчиков является серия безаварийных запусков. Таким образом, в первые годы 100-процентная загрузка комплекса "Морской старт" маловероятна", - отмечают специалисты госкорпорации.
В-третьих, покупка "Морского старта" приведет к конкуренции с другой отечественной госкорпорацией - "Роскосмос". "В связи с тем, что у госкорпорации "Роскосмос" больше возможностей по привлечению заказчиков, загрузка комплекса "Морской старт" будет осуществляться по остаточному принципу. Соответственно 100-процентная загрузка комплекса "Морской старт" маловероятна", - говорится в материалах.
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В-четвертых, "Росатом" отметил снижение стоимости запуска ракет-носителей на коммерческом рынке в связи с деятельностью SpaceX. Это, соответственно, влечет за собой необходимость создания новых конкурентоспособных ракет, а значит дополнительных инвестиций. "Поэтому гораздо эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами в случае возникновения необходимости", - говорится в материалах.
В-пятых, в "Росатоме" отметили необходимость компенсации накопленных убытков и долгов по проекту "Морской старт". В этой связи делается вывод, что "требуется дополнительная детальная оценка сопутствующих платежей и потенциальной стоимости покупки комплекса".

Из океана в космос

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Учредителями компании выступили американская корпорация Boeing (40% акций), российская РКК "Энергия" (25%), норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions, 20%), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш" (15%). Компания Boeing осуществляла маркетинговые услуги, норвежское предприятие Kvaerner предоставило бывшую буровую платформу. Ее переоборудованием в стартовый стол занималось российское КБ транспортного машиностроения. РКК "Энергия" производила разгонные блоки ДМ для ракет "Зенит", которые, в свою очередь, изготавливались украинским предприятием "Южмаш". Местом базирования командного судна и самого плавучего космодрома Odyssey стал порт города Лонг-Бич в Калифорнии.
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За время деятельности проекта с 1999 года по 2014 год было проведено 36 пусков, из которых три закончились авариями, один был признан частично удачным. В 2009 году компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве и провела реорганизацию. В 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия", нарастив долю акций до 95%, 3% акций стали принадлежать компании Boeing и 2% - Aker Solutions. В 2013 году Boeing подала в суд на РКК "Энергию" и КБ "Южное" с целью возмещения затрат перед инвесторами. С 2014 года из-за российско-украинских разногласий ракетные пуски по проекту были приостановлены, а комплекс законсервирован.
В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
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В апреле 2018 года S7 Group закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод плавучего космодрома из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. При этом S7 Group заказала на Украине 12 ракет "Зенит", рассчитывая на возобновление пусков, но так и не получила разрешения от российского правительства на поставку комплектующих на Украину для завершения сборки ракет.
В итоге в марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны Госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.
В настоящее время комплекс использовать невозможно, поскольку для него не выпускается ракета. "Роскосмос", в свою очередь, предлагает S7 Group создание новой ракеты "Союз-7" на базе "Союза-5". Однако ее разработка пока так и не началась.
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Эксперт: перенос "Морского старта" в Россию – это не вынужденная мераПроект "Морской старт" подготовили к перебазированию из США на российский Дальний Восток, сообщают источники. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил этот план.
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