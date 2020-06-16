В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников

"Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9х19 мм. Мы планируем выпустить три варианта этого оружия – служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную "спортивную" версию", - сказал Баков.

Он отметил, что в первую очередь, новое оружие нужно оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу. "К сожалению, нехорошие люди тоже имеют доступ к оружию, пускай даже нелегально, и бывают ситуации, когда сотрудник при исполнении сталкивается с человеком, у которого боезапас 18 патронов против 8 у оперативника", - сказал гендиректор предприятия.