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Новое оружие России
https://ria.ru/20200616/1572975662.html
В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников
Новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников создается в России, опытный образец появится в ближайшее время, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:08
новое оружие россии
альберт баков
ростех
цнииточмаш
безопасность
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
альберт баков, ростех, цнииточмаш, безопасность

В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников

03:08 16.06.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой АО "ЦНИИТОЧМАШ"Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков
Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ЦНИИТОЧМАШ"
Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников создается в России, опытный образец появится в ближайшее время, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в Ростех) Альберт Баков.
"Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9х19 мм. Мы планируем выпустить три варианта этого оружия – служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную "спортивную" версию", - сказал Баков.
Он отметил, что в первую очередь, новое оружие нужно оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу. "К сожалению, нехорошие люди тоже имеют доступ к оружию, пускай даже нелегально, и бывают ситуации, когда сотрудник при исполнении сталкивается с человеком, у которого боезапас 18 патронов против 8 у оперативника", - сказал гендиректор предприятия.
Отвечая на вопрос о том, когда появится опытный образец, Баков отметил, что все в процессе, но "очень скоро появится образец". "Там особой сложности нет", - сказал он.
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Новое оружие РоссииАльберт БаковРостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
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