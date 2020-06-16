https://ria.ru/20200616/1572975662.html
В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников
Новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников создается в России, опытный образец появится в ближайшее время, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:08
2020-06-16T03:08
новое оружие россии
альберт баков
ростех
цнииточмаш
безопасность
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4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альберт баков, ростех, цнииточмаш, безопасность
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников создается в России, опытный образец появится в ближайшее время, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ
" (входит в Ростех
) Альберт Баков
.
"Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9х19 мм. Мы планируем выпустить три варианта этого оружия – служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную "спортивную" версию", - сказал Баков.
Он отметил, что в первую очередь, новое оружие нужно оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу. "К сожалению, нехорошие люди тоже имеют доступ к оружию, пускай даже нелегально, и бывают ситуации, когда сотрудник при исполнении сталкивается с человеком, у которого боезапас 18 патронов против 8 у оперативника", - сказал гендиректор предприятия.
Отвечая на вопрос о том, когда появится опытный образец, Баков отметил, что все в процессе, но "очень скоро появится образец". "Там особой сложности нет", - сказал он.