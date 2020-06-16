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Более 350 человек зарегистрировались на вывозной рейс "Аэрофлота" из Дели
Более 350 человек зарегистрировались на рейс авиакомпании "Аэрофлот", который вывезет застрявших в столице Индии из-за пандемии коронавируса россиян на родину,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэрофлот
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индия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, дели, шереметьево (аэропорт), индия, общество

Более 350 человек зарегистрировались на вывозной рейс "Аэрофлота" из Дели

03:06 16.06.2020
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© Flickr / Paul HamiltonАэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
© Flickr / Paul Hamilton
Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Более 350 человек зарегистрировались на рейс авиакомпании "Аэрофлот", который вывезет застрявших в столице Индии из-за пандемии коронавируса россиян на родину, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.
Он отметил, что на борту находится 351 человек, в том числе 6 детей. Помимо россиян на борту есть граждане Индии, Афганистана, Финляндии, Украины и Белоруссии.
Пассажирский самолет
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Это четвертый рейс "Аэрофлота" по вывозу застрявших в индийской столице россиян.
Как отмечалось на странице посольства в Facebook, рейс доставит в Россию жителей центральных областей страны, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, а также Калининградской области.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваДелиШереметьево (аэропорт)ИндияОбщество
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