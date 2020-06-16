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СМИ: подводные лодки США десятилетиями делали из низкокачественной стали
Ведущий поставщик высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлял некачественный металл, поскольку один из сотрудников... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:51
военно-морские силы сша
канзас-сити (миссури)
миссури
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
военно-морские силы сша, канзас-сити (миссури), миссури, сша, в мире

СМИ: подводные лодки США десятилетиями делали из низкокачественной стали

02:51 16.06.2020
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CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image / Атомная подводная лодка типа "Колумбия"
Атомная подводная лодка типа Колумбия
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image /
Атомная подводная лодка типа "Колумбия". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ведущий поставщик высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлял некачественный металл, поскольку один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.
Сообщается, что речь идет о базирующейся в Канзас-Сити (штат Миссури) компании Bradken. По данным минюста США, в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания заплатила 10,5 миллиона долларов.
Поставляемые компанией стальные отливки используются для производства корпусов подводных лодок американскими компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Отмечается, что моряки подвергались большому риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.
"(Компания) Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством", - отметил прокурор Брайан Моран.
Новая подводная лодка стоимостью почти $3 млрд поступила на вооружение ВМС США
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Военно-морские силы СШАКанзас-Сити (Миссури)МиссуриСШАВ мире
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