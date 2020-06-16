Трамп поручит создать Национальный реестр полиции

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет приказ, в котором будет поручено создать Национальный реестр полицейских, а также ужесточить требования к подготовке и найму полицейских, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель администрации.

"Президент Трамп выпустит приказ ... о создании Национального реестра полиции, который будет отсеивать (при приеме на работу) плохих полицейских", - заявил чиновник.

Кроме этого, по словам представителя администрации, приказ также позволит сертифицировать и стандартизировать обучение и потребует набора персонала в полицию из местных общин.

Ранее в конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.