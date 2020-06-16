Трамп поручит создать Национальный реестр полиции

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет приказ, в котором будет поручено создать Национальный реестр полицейских, а также ужесточить требования к подготовке и найму полицейских, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель администрации.
"Президент Трамп выпустит приказ ... о создании Национального реестра полиции, который будет отсеивать (при приеме на работу) плохих полицейских", - заявил чиновник.
Кроме этого, по словам представителя администрации, приказ также позволит сертифицировать и стандартизировать обучение и потребует набора персонала в полицию из местных общин.
Ранее в конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.
Позже в Атланте начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.