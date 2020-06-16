Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572975410.html
Трамп поручит создать Национальный реестр полиции
Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет приказ, в котором будет поручено создать Национальный реестр полицейских, а также ужесточить требования к... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:46
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
https://ria.ru/20200615/1572967163.html
https://ria.ru/20200616/1572974919.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_c70ef1dba8567c3165fdf97f2cc3b0eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_874:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_c028af9c269d77a4351e3030bb7eb14d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Трамп поручит создать Национальный реестр полиции

02:46 16.06.2020
270
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подпишет приказ, в котором будет поручено создать Национальный реестр полицейских, а также ужесточить требования к подготовке и найму полицейских, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель администрации.
"Президент Трамп выпустит приказ ... о создании Национального реестра полиции, который будет отсеивать (при приеме на работу) плохих полицейских", - заявил чиновник.
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Вчера, 19:10
В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции
Кроме этого, по словам представителя администрации, приказ также позволит сертифицировать и стандартизировать обучение и потребует набора персонала в полицию из местных общин.
Ранее в конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.
Позже в Атланте начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта
01:47
В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса
130011
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции во время акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
Трамп подпишет указ, регулирующий действия полиции
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке расформируют некоторые полицейские подразделения
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
В Белом доме прокомментировали приговор Полу Уилану
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта
В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса
Пассажирский самолет в небе
Американские авиакомпании ужесточили требование ношения масок
Атомная подводная лодка типа Колумбия
СМИ: подводные лодки США десятилетиями делали из низкокачественной стали
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Здание Верховного суда в Вашингтоне
В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции
Участники акции протеста в Альбукерке, США
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп раскритиковал власти штата Вашингтон за беспорядки в Сиэтле
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
Жириновский предложил поделить США на две части
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В Бразилии выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния