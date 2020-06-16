США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G

"Соединенные Штаты не уступят лидерство в области глобальных инноваций... Министерство привержено защите национальной безопасности и внешнеполитических интересов США путем поощрения американской индустрии к тому, чтобы в полной мере быть задействованными и выступать за то, чтобы американские технологии стали международными стандартами", - заявил Росс.

Это решение, как уточняется в заявлении, призвано сделать так, чтобы ограничения в отношении Huawei не помешали американским компаниям продолжать внедрять инновационные технологии по всей стране.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.