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США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G
Соединенные Штаты подтвердили, что намерены внести поправки во введенные ранее запреты на сотрудничество с корпорацией Huawei, что позволит американским... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:30
уилбур росс
huawei technologies
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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уилбур росс, huawei technologies, китай, сша, в мире

США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G

02:27 16.06.2020 (обновлено: 02:30 16.06.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникСтенд компании Huawei с презентацией сетей 5G
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G. Архивное фото
МОСКВА/ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты подтвердили, что намерены внести поправки во введенные ранее запреты на сотрудничество с корпорацией Huawei, что позволит американским компаниям работать с китайским телекоммуникационным гигантом над стандартами сетей 5G, сообщил минторг США в понедельник.
Отмечается, что минторг США и ряд других ведомств утвердили поправки, документ будет опубликован уже во вторник. Министр торговли США Уилбур Росс подтвердил соответствующие намерения.
"Соединенные Штаты не уступят лидерство в области глобальных инноваций... Министерство привержено защите национальной безопасности и внешнеполитических интересов США путем поощрения американской индустрии к тому, чтобы в полной мере быть задействованными и выступать за то, чтобы американские технологии стали международными стандартами", - заявил Росс.
Это решение, как уточняется в заявлении, призвано сделать так, чтобы ограничения в отношении Huawei не помешали американским компаниям продолжать внедрять инновационные технологии по всей стране.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.
Госсекретарь США Майк Помпео
10 июня, 00:07
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Уилбур РоссHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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