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Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило восемь миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:51
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, в мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов

02:03 16.06.2020 (обновлено: 11:51 16.06.2020)
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники
Медицинские работники
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило восемь миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число зараженных составило 8 003 021. Скончались, по данным университета, 435 574 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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