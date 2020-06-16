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В Москве в восьмой раз попробуют начать прения по делу "Нового величия"
Люблинский суд Москвы во вторник в восьмой раз назначил начало прений сторон по делу организации "Новое величие", следует из карточки дела на сайте суда. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:55
дмитрий полетаев
новое величие
анна павликова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей гаврилов
москва
происшествия
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РИА Новости
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дмитрий полетаев, новое величие, анна павликова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей гаврилов, москва, происшествия

В Москве в восьмой раз попробуют начать прения по делу "Нового величия"

01:55 16.06.2020
453
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения "Новое величие"
Заседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения Новое величие
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения "Новое величие". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы во вторник в восьмой раз назначил начало прений сторон по делу организации "Новое величие", следует из карточки дела на сайте суда.
Суд уже неоднократно по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и из-за пандемии COVID-19 переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля, это уже восьмая попытка провести их.
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Заседание назначено на 16 июня в 14.00, указано в карточке дела.
На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.
Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
21 мая, 13:20
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, смог бежать из России.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
Анна Павликова
28 мая, 15:13
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Дмитрий ПолетаевНовое величиеАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваПроисшествия
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