В Москве в восьмой раз попробуют начать прения по делу "Нового величия"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Люблинский суд Люблинский суд Москвы во вторник в восьмой раз назначил начало прений сторон по делу организации " Новое величие ", следует из карточки дела на сайте суда.

Суд уже неоднократно по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и из-за пандемии COVID-19 переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля, это уже восьмая попытка провести их.

Заседание назначено на 16 июня в 14.00, указано в карточке дела.

На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.

Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ