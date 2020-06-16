В Судане заявили о прогрессе на переговорах по ГЭС в Эфиопии

КАИР, 16 июн - РИА Новости. Аддис-Абеба , Хартум и Каир достигли значительного прогресса на переговорах по строящейся в Эфиопии ГЭС " Возрождение ", об этом в понедельник заявило министерство водных ресурсов Судана

Днем ранее о прогрессе на трехсторонних переговорах по ГЭС "Возрождение" сообщало эфиопское министерство водных ресурсов. Однако в понедельник глава МИД Египта Самех Шукри сказал, что переговоры с Эфиопией "забуксовали", заявив, что Египет может обратиться в Совет Безопасности ООН для разрешения споров вокруг возводимой Эфиопией плотины.

"В ходе переговоров был достигнут значительный прогресс в технической части, касающейся безопасности плотины, первого этапа ее заполнения и долгосрочной эксплуатации, обмена данными, экологических исследований и технического комитета по сотрудничеству", - приводится в тексте документа.

Однако в суданском заявлении говорится и о возникших разногласиях между делегациями трех стран в отношении правовых аспектов.

"В особенно в отношении обязательности соглашения и возможности внесения его изменений, в дополнение к механизму урегулирования споров", - говорится в заявлении.

Обсуждение спорных вопросов, согласно заявлению министерства водных ресурсов Судана, стороны решили поручить командам юристов трех стран. Переговоры министров водных ресурсов Судан, Эфиопии и Египта будут продолжены во вторник.

Египет, Эфиопия и Судан в начале минувшей недели после трехмесячной приостановки возобновили переговоры по строящейся эфиопской ГЭС "Возрождение". Первые с февраля переговоры между тремя министрами водных ресурсов проходят в режиме видеоконференции. Официальный представитель министерства водных ресурсов Египта в субботу заявил о том, что он "не испытывает оптимизма в отношении идущих переговоров из-за упрямства эфиопской стороны". Он также отметил, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".

Основой нынешних переговоров, по мнению Каира, должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров. Египет тогда текст соглашения парафировал, эфиопская сторона взяла время "на раздумье".

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.