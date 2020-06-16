https://ria.ru/20200616/1572974919.html
В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов, об этом она... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:47
2020-06-16T01:47
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости.
Мэр Атланты
Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов, об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции.
"Полицейские должны быть защитниками, а не бойцами", - сказала мэр, выразив соболезнования семье погибшего в ходе задержания афроамериканца Рэйшарда Брукса.
Как сообщила мэр, своим указом она инициирует реформы городской полиции, которые должны коснуться "реакции полицейских Атланты на оказываемое им сопротивление, особенно в отношении применения летальной силы", а также "деэскалации конфликтов до применения летальной силы".
В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.
Ранее в конце мая по США
прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.