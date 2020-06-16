В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса

Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта

Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Мэр Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов, об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции.

"Полицейские должны быть защитниками, а не бойцами", - сказала мэр, выразив соболезнования семье погибшего в ходе задержания афроамериканца Рэйшарда Брукса.

Как сообщила мэр, своим указом она инициирует реформы городской полиции, которые должны коснуться "реакции полицейских Атланты на оказываемое им сопротивление, особенно в отношении применения летальной силы", а также "деэскалации конфликтов до применения летальной силы".

В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.