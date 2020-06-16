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В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов, об этом она... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:47
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
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РИА Новости
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире

В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса

01:47 16.06.2020
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© REUTERS / Dustin ChambersПротивостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта
© REUTERS / Dustin Chambers
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов, об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции.
"Полицейские должны быть защитниками, а не бойцами", - сказала мэр, выразив соболезнования семье погибшего в ходе задержания афроамериканца Рэйшарда Брукса.
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Как сообщила мэр, своим указом она инициирует реформы городской полиции, которые должны коснуться "реакции полицейских Атланты на оказываемое им сопротивление, особенно в отношении применения летальной силы", а также "деэскалации конфликтов до применения летальной силы".
В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.
Ранее в конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.
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