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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%
Россия в апреле 2020 года почти на 80% увеличила вложения в государственные ценные бумаги США - до 6,85 миллиардов долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:22
россия
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китай
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сша
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, министерство финансов сша, китай, япония, сша, экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%

01:22 16.06.2020
2052
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Россия в апреле 2020 года почти на 80% увеличила вложения в государственные ценные бумаги США - до 6,85 миллиардов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из общей суммы 2,84 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,014 миллиарда - на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
В марте Россия, напротив, втрое снизила эти вложения, что стало первым столь существенным сокращением инвестиций в гособлигации США за последние месяцы. В феврале-январе Россия наращивала вложения в этот актив после сокращения в декабре 2019 года.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,7 миллиардов долларов - до 1,266 триллиона. На втором месте остается Китай с 1,072 триллиона долларов (сокращение на 8,8 миллиарда). Следом идет Великобритания (368,5 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 26,8 миллиарда долларов.
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РоссияМинистерство финансов СШАКитайЯпонияСШАЭкономика
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