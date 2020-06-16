Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%

Из общей суммы 2,84 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,014 миллиарда - на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

В марте Россия, напротив, втрое снизила эти вложения, что стало первым столь существенным сокращением инвестиций в гособлигации США за последние месяцы. В феврале-январе Россия наращивала вложения в этот актив после сокращения в декабре 2019 года.