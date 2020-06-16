Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вандалы облили краской бюст основателя Пятой республики во Франции и ее первого президента генерала Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере страны, сообщил президент региона Ксавье Бертран.
"За несколько дней до годовщины речи 18 июня (произнесенной де Голлем в этот день в 1940 году и давшей толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны), в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания", - написал Бертран в Twitter.
Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020
Он прикрепил к своей публикации фото бюста, облитого желтой краской, и постамента с надписью "Сторонник рабства".
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели во многих странах на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.