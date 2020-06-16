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Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля
Вандалы облили краской бюст основателя Пятой республики во Франции и ее первого президента генерала Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере страны,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
шарль де голль
франция
в мире
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РИА Новости
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, шарль де голль, франция, в мире

Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля

01:19 16.06.2020
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© AP Photo / Jean-Jacques LevyПрезидент Франции Шарль де Голль, 1965 год
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год
© AP Photo / Jean-Jacques Levy
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вандалы облили краской бюст основателя Пятой республики во Франции и ее первого президента генерала Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере страны, сообщил президент региона Ксавье Бертран.
"За несколько дней до годовщины речи 18 июня (произнесенной де Голлем в этот день в 1940 году и давшей толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны), в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания", - написал Бертран в Twitter.
Он прикрепил к своей публикации фото бюста, облитого желтой краской, и постамента с надписью "Сторонник рабства".
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели во многих странах на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Протестующие в США
14 июня, 04:39
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
58031116
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаШарль де ГолльФранцияВ мире
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