Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля

"За несколько дней до годовщины речи 18 июня (произнесенной де Голлем в этот день в 1940 году и давшей толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны), в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно. Это требует серьезного наказания", - написал Бертран в Twitter.