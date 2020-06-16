https://ria.ru/20200616/1572974710.html
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:14
2020-06-16T01:14
россия
дональд трамп
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572927046.html
Prostoy Chitatel
Войска США в Германии для демонстрации кто является истинным хозяином в Европе. Никакую безопасность они обеспечить не могут.
422
Vlad128rr51
Напоминает ситуацию - козел охраняет капусту.
325
45
россия
германия
сша
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152195/72/1521957270_0:189:5484:3274_1400x0_80_0_0_b7d6b0369f21d4edea48da6753818ab0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, германия, сша, в мире