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В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:14
россия
дональд трамп
германия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572927046.html
Войска США в Германии для демонстрации кто является истинным хозяином в Европе. Никакую безопасность они обеспечить не могут.
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Напоминает ситуацию - козел охраняет капусту.
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45
россия
германия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152195/72/1521957270_0:189:5484:3274_1400x0_80_0_0_b7d6b0369f21d4edea48da6753818ab0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, германия, сша, в мире

В Германии ответили Трампу на слова о защите от России

01:14 16.06.2020
237786
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".
"Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", - заявила она.
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919182105927
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РоссияДональд ТрампГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Войска США в Германии для демонстрации кто является истинным хозяином в Европе. Никакую безопасность они обеспечить не могут.
16 июня, 06:10
PCProstoy Chitatel
40861205
Напоминает ситуацию - козел охраняет капусту.
16 июня, 07:41
VVlad128rr51
275470102
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