В Панаме выявили новый подвид вируса, вызывающего COVID-19

Паскале ничего не сообщил о свойствах и патогенности местного подвида SARS-CoV-2 (в стране зафиксировано 20 686 заражений и 437 жертв на четыре миллиона жителей), однако добавил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме до момента их будущего открытия.