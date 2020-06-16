Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах

Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях, следует из календарного плана, размещенного на сайте Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях, следует из календарного плана, размещенного на сайте ЦИК России

С 5 июня подать заявление о голосовании по поправкам по месту нахождения можно было через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или дистанционно через портал Госуслуг.

Подать документы в участковую избирательную комиссию возможно с 16 июня до 14.00 по местному времени 21 июня 2020 года.

Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства.