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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях, следует из... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
владимир путин
москва
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политика
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РИА Новости
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353
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конституция рф, цик рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах

01:04 16.06.2020 (обновлено: 01:05 16.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Личный прием заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту нахождения начинается во вторник в участковых избирательных комиссиях, следует из календарного плана, размещенного на сайте ЦИК России.
С 5 июня подать заявление о голосовании по поправкам по месту нахождения можно было через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или дистанционно через портал Госуслуг.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
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Подать документы в участковую избирательную комиссию возможно с 16 июня до 14.00 по местному времени 21 июня 2020 года.
Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
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