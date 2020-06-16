Порошенко подтвердил, что суд в четверг изберет ему меру пресечения

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Ранее издание "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

"Это правда", - сказал Порошенко в эфире программы " Свобода слова ", отвечая на вопрос ведущего о том, действительно ли в четверг суд будет избирать ему меру пресечения.

При этом он отметил, что официально о вызове в суд ему не сообщили, а попытки привлечь его к ответственности назвал шоу и преследованием оппозиции.

В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.

В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе , семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.