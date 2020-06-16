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Порошенко подтвердил, что суд в четверг изберет ему меру пресечения
Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:45
донбасс
петр порошенко
киев
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РИА Новости
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донбасс, петр порошенко, киев, украина, в мире

Порошенко подтвердил, что суд в четверг изберет ему меру пресечения

00:45 16.06.2020
3173
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Ранее издание "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.
Петр Порошенко
Вчера, 14:29
Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился около трех часов
"Это правда", - сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова", отвечая на вопрос ведущего о том, действительно ли в четверг суд будет избирать ему меру пресечения.
При этом он отметил, что официально о вызове в суд ему не сообщили, а попытки привлечь его к ответственности назвал шоу и преследованием оппозиции.
В Госбюро расследований Украины 10 июня сообщили, что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.
Михаил Саакашвили
12 июня, 21:40
Саакашвили похвалил генпрокурора Украины за дело против Порошенко
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.
Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 12:32
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
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ДонбассПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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