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Потерпевшая прокомментировала смерть лжехирурга Алены Верди
Анастасия Исмаилова, ставшая жертвой лжехирурга Алены Верди, которую обвиняли в причинении уродства своим пациентам, подтвердила, что та умерла, не приходя в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:55
алена верди
андрей таран
россия
краснодар
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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алена верди, андрей таран, россия, краснодар, происшествия

Потерпевшая прокомментировала смерть лжехирурга Алены Верди

00:51 16.06.2020 (обновлено: 00:55 16.06.2020)
27966
© Фото : страница Алены Верди в соцсетиАлена Верди
Алена Верди
© Фото : страница Алены Верди в соцсети
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Анастасия Исмаилова, ставшая жертвой лжехирурга Алены Верди, которую обвиняли в причинении уродства своим пациентам, подтвердила, что та умерла, не приходя в сознание. Об этом пишет газета "Московский Комсомолец".
Ранее сообщалось, что Верди могла скончаться от передозировки лекарствами. Утверждается, что организм женщины получил чрезмерную дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме.

"По моим данным, это произошло сегодня (15 июня. — Прим. Ред.) в пять утра", — утверждает Исмаилова.

По ее словам, Верди принимала медицинские препараты, которые "не были ей нужны". Кроме того, накануне она пила спиртные напитки.
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Адвокат потерпевшей Андрей Таран считает, что дело против Верди закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

"Так как Верди успела признать свою вину еще до смерти, то ее вина будет признана судом и дело закроют", — пояснил он.

Говоря о компенсации ущерба, юрист подчеркнул, что у Верди не осталось имущества, поэтому "компенсировать будет не из чего".

"Получается, что все пострадавшие девушки останутся ни с чем", — заключил Таран.

В апреле прошлого года против Верди возбудили уголовное дело в Краснодаре. По версии следствия, с 2015 года обвиняемая, не имевшая специального образования, делала пластические операции на дому. Некоторые ее пациенты остались инвалидами, одна женщина умерла.
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Даже не жаль пострадавших
16 июня, 05:05
vvadim365
10020115
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