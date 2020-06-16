Потерпевшая прокомментировала смерть лжехирурга Алены Верди

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Анастасия Исмаилова, ставшая жертвой лжехирурга Алены Верди, которую обвиняли в причинении уродства своим пациентам, подтвердила, что та умерла, не приходя в сознание. Об этом пишет газета "Московский Комсомолец".
Ранее сообщалось, что Верди могла скончаться от передозировки лекарствами. Утверждается, что организм женщины получил чрезмерную дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме.
"По моим данным, это произошло сегодня (15 июня. — Прим. Ред.) в пять утра", — утверждает Исмаилова.
По ее словам, Верди принимала медицинские препараты, которые "не были ей нужны". Кроме того, накануне она пила спиртные напитки.
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Адвокат потерпевшей Андрей Таран считает, что дело против Верди закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.
"Так как Верди успела признать свою вину еще до смерти, то ее вина будет признана судом и дело закроют", — пояснил он.
Говоря о компенсации ущерба, юрист подчеркнул, что у Верди не осталось имущества, поэтому "компенсировать будет не из чего".
"Получается, что все пострадавшие девушки останутся ни с чем", — заключил Таран.
В апреле прошлого года против Верди возбудили уголовное дело в Краснодаре. По версии следствия, с 2015 года обвиняемая, не имевшая специального образования, делала пластические операции на дому. Некоторые ее пациенты остались инвалидами, одна женщина умерла.
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