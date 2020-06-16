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КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Генштаб Корейской народной армии сообщил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны, передает местное Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:21
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кндр, в мире

КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону

00:41 16.06.2020 (обновлено: 09:21 16.06.2020)
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© AP Photo / Wong Maye-EСеверокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
© AP Photo / Wong Maye-E
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии сообщил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны, передает местное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В сообщении отмечается, что армия КНДР будет "немедленно и последовательно" выполнять любое решение и указ партии и правительства.
Сестра, но не милосердия. Политика КНДР становится Ё-мобильной
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Сестра, но не милосердия. Политика КНДР становится Ё-мобильнойНа саммитах она излучала невинность и дружелюбие. Трамп ей чуть ли "козу" не строил, приговаривая, "ути-пути, а кто это к нам пришел". Но она доказала, что тоже Ким.
Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, речь может идти о районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.
Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от Сеула, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий, и до начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.
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Кроме того, как подчеркивается в сообщении Генерального штаба КНА, к ним поступили рекомендации открыть "сухопутный фронт и множество морских районов на юго-западе" и оказать активное содействие "ожидающейся массовой борьбе нашего народа за распространение листовок в направлении врага".
"Мы составим планы военных действий для немедленной реализации вышеуказанных рекомендаций и получим разрешение Центрального Военного Комитета ЦК партии", — отметили в Генштабе.

Обострение межкорейских отношений

Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.
В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.
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На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Двенадцатого июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к Сеулу, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят уловками.
В опубликованном на следующий день заявлении Ким Ё Чжон сообщила, что распорядилась предпринять следующий шаг, добавив, что право его исполнения будет возложено на Генштаб.
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