КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии сообщил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны, передает местное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В сообщении отмечается, что армия КНДР будет "немедленно и последовательно" выполнять любое решение и указ партии и правительства.
Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, речь может идти о районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.
Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от Сеула, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий, и до начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.
Кроме того, как подчеркивается в сообщении Генерального штаба КНА, к ним поступили рекомендации открыть "сухопутный фронт и множество морских районов на юго-западе" и оказать активное содействие "ожидающейся массовой борьбе нашего народа за распространение листовок в направлении врага".
"Мы составим планы военных действий для немедленной реализации вышеуказанных рекомендаций и получим разрешение Центрального Военного Комитета ЦК партии", — отметили в Генштабе.
Обострение межкорейских отношений
Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.
В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.
На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.
Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.
Двенадцатого июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к Сеулу, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят уловками.
В опубликованном на следующий день заявлении Ким Ё Чжон сообщила, что распорядилась предпринять следующий шаг, добавив, что право его исполнения будет возложено на Генштаб.