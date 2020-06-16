КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону

Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Архивное фото

Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи

© AP Photo / Wong Maye-E Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии сообщил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны, передает местное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщении отмечается, что армия КНДР будет "немедленно и последовательно" выполнять любое решение и указ партии и правительства.

Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, речь может идти о районах города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшихся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.

Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от Сеула, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий, и до начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагался ряд пехотных дивизий и артиллерийская бригада.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении Генерального штаба КНА, к ним поступили рекомендации открыть "сухопутный фронт и множество морских районов на юго-западе" и оказать активное содействие "ожидающейся массовой борьбе нашего народа за распространение листовок в направлении врага".

"Мы составим планы военных действий для немедленной реализации вышеуказанных рекомендаций и получим разрешение Центрального Военного Комитета ЦК партии", — отметили в Генштабе.

Обострение межкорейских отношений

Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге.

В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного там совместного офиса связи и выходом из военного соглашения 2018 года, которое предусматривает создание буферных зон в пограничных районах, где ранее случались столкновения.

На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон распорядилась начать подготовку к выполнению указанных мер, отметив, что первым прекратит работу совместный офис связи.

Восьмого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран.

Двенадцатого июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к Сеулу, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят уловками.