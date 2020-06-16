Названо идеальное средство от похмелья

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Айран, известный своими целебными свойствами, может послужить идеальным средством от похмелья. Об уникальных свойствах этого кисломолочного продукта рассказал в интервью радио Sputnik фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.
Айран, кисломолочный напиток, который получил распространение у кочевых народов еще 15 веков назад, не теряет актуальности и сейчас. Он богат витаминами и микроэлементами, благотворно влияет на многие процессы в организме, улучшает пищеварение, рассказал в беседе с радио Sputnik Михаил Лущик.
"Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная", — рассказал фитотерапевт.
Благодаря этим свойствам айран отлично подходит для разгрузочных дней и для очистки организма.
А еще этот напиток может стать спасением для тех, кто перебарщивает с алкоголем и на утро чувствует похмелье.
"В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает", — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.
1 мая, 23:22РИА НаукаНайдено природное средство от похмелья