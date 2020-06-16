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Названо идеальное средство от похмелья
Айран, известный своими целебными свойствами, может послужить идеальным средством от похмелья. Об уникальных свойствах этого кисломолочного продукта рассказал в РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:00
открытия - риа наука
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200102/1563070828.html
https://ria.ru/20200501/1570877805.html
налейте айрана ефремову, а то ему вон плохо.
17
От похмелья реальные средства - не бухать, или пить в меру.
10
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:212:3072:1940_1400x0_80_0_0_090eed715ad4b60595f256818adbff48.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
открытия - риа наука, общество

Названо идеальное средство от похмелья

03:00 16.06.2020
14816
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Айран, известный своими целебными свойствами, может послужить идеальным средством от похмелья. Об уникальных свойствах этого кисломолочного продукта рассказал в интервью радио Sputnik фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.
Айран, кисломолочный напиток, который получил распространение у кочевых народов еще 15 веков назад, не теряет актуальности и сейчас. Он богат витаминами и микроэлементами, благотворно влияет на многие процессы в организме, улучшает пищеварение, рассказал в беседе с радио Sputnik Михаил Лущик.
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"Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная", — рассказал фитотерапевт.
Благодаря этим свойствам айран отлично подходит для разгрузочных дней и для очистки организма.
А еще этот напиток может стать спасением для тех, кто перебарщивает с алкоголем и на утро чувствует похмелье.
"В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает", — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.
Стол на утро после вечеринки
1 мая, 23:22РИА Наука
Найдено природное средство от похмелья
1203074628
Обсудить 8
Открытия - РИА НаукаОбщество
Популярные комментарии
налейте айрана ефремову, а то ему вон плохо.
16 июня, 06:57
пЗпрапорщик Задов
770012
От похмелья реальные средства - не бухать, или пить в меру.
16 июня, 04:08
ЛКЛысый Кучерявый
802000
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