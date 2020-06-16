Названо идеальное средство от похмелья

"Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная", — рассказал фитотерапевт.

Благодаря этим свойствам айран отлично подходит для разгрузочных дней и для очистки организма.

А еще этот напиток может стать спасением для тех, кто перебарщивает с алкоголем и на утро чувствует похмелье.