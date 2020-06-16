Звезды "Игры престолов" приглашают смотреть, как будут играть в настолку

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Звезды "Игры престолов" соберутся вместе, чтобы поиграть в ролевую настолку в жанре фэнтези Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы"), Звезды "Игры престолов" соберутся вместе, чтобы поиграть в ролевую настолку в жанре фэнтези Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы"), сообщает IndieWire.

В образах эльфов, волшебников и других существ предстанут Дэниэл Портман (Подрик), Джемма Уилан (Яра Грейджой), Иван Реон (Рамси Болтон), Кристиан Нэрн (Ходор) и Наталия Тена (Оша).

Вместе с ними в онлайн-игре примут участие актеры из других проектов. Например, Дебора Энн Уолл ("Сорвиголова"), Эми Экер ("В поле зрения"), Томас Миддлдитч ("Кремниевая долина"), Мэттью Лиллард ("Скуби-Ду") и Сэм Ричардсон ("Вице-президент").

Зрители смогут посмотреть трансляцию в соцсетях Dungeons & Dragons, а также на YouTube и сервисе Twitch.