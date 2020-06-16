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Звезды "Игры престолов" приглашают смотреть, как будут играть в настолку
Звезды "Игры престолов" соберутся вместе, чтобы поиграть в ролевую настолку в жанре фэнтези Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы"), сообщает IndieWire. РИА Новости, 16.06.2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, youtube

Звезды "Игры престолов" приглашают смотреть, как будут играть в настолку

05:00 16.06.2020
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Звезды "Игры престолов" соберутся вместе, чтобы поиграть в ролевую настолку в жанре фэнтези Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы"), сообщает IndieWire.
В образах эльфов, волшебников и других существ предстанут Дэниэл Портман (Подрик), Джемма Уилан (Яра Грейджой), Иван Реон (Рамси Болтон), Кристиан Нэрн (Ходор) и Наталия Тена (Оша).
Вместе с ними в онлайн-игре примут участие актеры из других проектов. Например, Дебора Энн Уолл ("Сорвиголова"), Эми Экер ("В поле зрения"), Томас Миддлдитч ("Кремниевая долина"), Мэттью Лиллард ("Скуби-Ду") и Сэм Ричардсон ("Вице-президент").
Зрители смогут посмотреть трансляцию в соцсетях Dungeons & Dragons, а также на YouTube и сервисе Twitch.
Стримы состоятся с 18 по 20 июня. В это время будет проходить сбор средств для благотворительной организации Red nose day ("Разрядка смехом"), помогающей детям, пострадавшим от коронавируса.
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