Глубочайший спад: в США официально объявили о начале рецессии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. С февраля американская экономика погрузилась в рецессию — впервые за 13 лет. Сокращение производства и рост безработицы просто катастрофические. Аналитики предупреждают: нынешний кризис, возможно, окажется даже хуже глобального финансового краха 2007-2009 годов.

Скатились в рецессию

О том, что экономика переживает спад, крупнейшие финансовые институты страны — Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley — сообщили еще в конце марта. В Bank of America подчеркнули, что коронавирусный кризис будет очень тяжелым. Эксперты допускали квартальное падение ВВП вплоть до 40%.

Июньский прогноз, озвученный Федеральной резервной системой, еще пессимистичнее.

По расчетам ФРС, во втором квартале ВВП рухнет на 52,8%. Национальное бюро экономических исследований (NBER, аналитическая группа, отслеживающая экономические циклы страны) официально признало, что экономика завершила самый длительный в истории период роста и перешла к снижению.

"Беспрецедентный обвал занятости и производства, затронувший все сектора, дает основания говорить о периоде рецессии, даже если он окажется короче, чем предыдущие экономические спады", — пояснили в NBER.

Аналитики подчеркнули, что в кризис 2007-2009 годов сокращение экономики констатировали только через год. Сейчас ситуация иная: "глубина и скорость нынешней рецессии катастрофические", "ничего подобного никогда не случалось".

По официальным данным, в первом квартале ВВП США потерял 4,8% в годовом исчислении. С апреля по июнь падение обещает стать самым сильным за всю историю.

Безработица с февральских рекордно низких 3,5% взлетела в апреле до 14,7%. По данным Минтруда, работы лишились 20,5 миллиона человек. Это почти вдвое больше, чем за весь финансовый кризис 2007-2009 годов. Всего же с начала эпидемии COVID-19 заявки на пособие подали более 44 миллионов американцев.

В мае безработица несколько снизилась — до 13,3%. Но, как отметили в Минтруде, эти данные с большой вероятностью некорректны: статистика не учла людей с нестабильной занятостью и тех, кто трудится по сокращенному графику. С ними получится 21,2%.

Впрочем, по мнению Трампа, на рынке труда будет отскок. "Эти рабочие места все вернутся — и очень скоро", — заверил президент США. Как заявил 14 июня глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, к концу года безработица опустится до восьми процентов.

Годы на восстановление

Эксперты с этим не согласны. "Это довольно страшно, — отметила Линдси Пигза, главный экономист Stifel Fixed Income. — Многие рабочие места не удастся восстановить, и безработица даже в 2021 году будет порядка десяти процентов".

"Потребуются годы, чтобы рынок труда оправился от потрясений. Есть основания полагать, что часть рабочих мест восстановится по мере открытия экономики, но гарантий никаких нет", — указывают аналитики Moody’s.

По оценкам Bloomberg Economics, высокая безработица в США — это надолго. Как пояснили авторы исследования, наблюдается шок перераспределения из-за пандемии коронавируса: в одних секторах, хоть и с задержкой, появляются рабочие места, но в других стремительно сокращаются. Новые вакансии не успевают заменить исчезнувшие.

Согласно прогнозу ФРС, ВВП в 2020-м упадет на 6,5%. По оптимистичному сценарию, восстановление экономики начнется во второй половине года и растянется на несколько лет.