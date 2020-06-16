Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572964400.html
Глубочайший спад: в США официально объявили о начале рецессии
С февраля американская экономика погрузилась в рецессию — впервые за 13 лет. Сокращение производства и рост безработицы просто катастрофические. Аналитики... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:02
федеральная резервная система сша
сша
экономический кризис
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788061_0:30:2054:1185_1400x0_80_0_0_0c18a8faa12cecd4b5381e36f25b6ca2.jpg
https://ria.ru/20200323/1568918947.html
https://ria.ru/20200328/1569257151.html
https://ria.ru/20200525/1571855663.html
Вот и посмотрим, кто колос на глиняных ножках! :)
43
Господь не фраер, он чёрта метит)))))
34
18
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788061_0:30:2054:1185_1400x0_80_0_0_0c18a8faa12cecd4b5381e36f25b6ca2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788061_82:0:1906:1368_1400x0_80_0_0_17fcd6f14949a9389ea1f99f553b1c92.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788061_310:0:1678:1368_1400x0_80_0_0_d0c22fe7a90b1d9d1c77027f955b9971.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная резервная система сша, сша, экономический кризис, экономика

Глубочайший спад: в США официально объявили о начале рецессии

08:00 16.06.2020 (обновлено: 08:02 16.06.2020)
23854
© REUTERS / Brian SnyderПамятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
© REUTERS / Brian Snyder
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. С февраля американская экономика погрузилась в рецессию — впервые за 13 лет. Сокращение производства и рост безработицы просто катастрофические. Аналитики предупреждают: нынешний кризис, возможно, окажется даже хуже глобального финансового краха 2007-2009 годов.

Скатились в рецессию

О том, что экономика переживает спад, крупнейшие финансовые институты страны — Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley — сообщили еще в конце марта. В Bank of America подчеркнули, что коронавирусный кризис будет очень тяжелым. Эксперты допускали квартальное падение ВВП вплоть до 40%.
Июньский прогноз, озвученный Федеральной резервной системой, еще пессимистичнее.

По расчетам ФРС, во втором квартале ВВП рухнет на 52,8%. Национальное бюро экономических исследований (NBER, аналитическая группа, отслеживающая экономические циклы страны) официально признало, что экономика завершила самый длительный в истории период роста и перешла к снижению.

Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
23 марта, 08:00
Bank of America: в США разразился экономический кризис
"Беспрецедентный обвал занятости и производства, затронувший все сектора, дает основания говорить о периоде рецессии, даже если он окажется короче, чем предыдущие экономические спады", — пояснили в NBER.
Аналитики подчеркнули, что в кризис 2007-2009 годов сокращение экономики констатировали только через год. Сейчас ситуация иная: "глубина и скорость нынешней рецессии катастрофические", "ничего подобного никогда не случалось".
По официальным данным, в первом квартале ВВП США потерял 4,8% в годовом исчислении. С апреля по июнь падение обещает стать самым сильным за всю историю.

Безработица с февральских рекордно низких 3,5% взлетела в апреле до 14,7%. По данным Минтруда, работы лишились 20,5 миллиона человек. Это почти вдвое больше, чем за весь финансовый кризис 2007-2009 годов. Всего же с начала эпидемии COVID-19 заявки на пособие подали более 44 миллионов американцев.

Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
28 марта, 08:00
Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
В мае безработица несколько снизилась — до 13,3%. Но, как отметили в Минтруде, эти данные с большой вероятностью некорректны: статистика не учла людей с нестабильной занятостью и тех, кто трудится по сокращенному графику. С ними получится 21,2%.
Впрочем, по мнению Трампа, на рынке труда будет отскок. "Эти рабочие места все вернутся — и очень скоро", — заверил президент США. Как заявил 14 июня глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, к концу года безработица опустится до восьми процентов.

Годы на восстановление

Эксперты с этим не согласны. "Это довольно страшно, — отметила Линдси Пигза, главный экономист Stifel Fixed Income. — Многие рабочие места не удастся восстановить, и безработица даже в 2021 году будет порядка десяти процентов".
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
25 мая, 08:00
За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании

"Потребуются годы, чтобы рынок труда оправился от потрясений. Есть основания полагать, что часть рабочих мест восстановится по мере открытия экономики, но гарантий никаких нет", — указывают аналитики Moody’s.

По оценкам Bloomberg Economics, высокая безработица в США — это надолго. Как пояснили авторы исследования, наблюдается шок перераспределения из-за пандемии коронавируса: в одних секторах, хоть и с задержкой, появляются рабочие места, но в других стремительно сокращаются. Новые вакансии не успевают заменить исчезнувшие.
Согласно прогнозу ФРС, ВВП в 2020-м упадет на 6,5%. По оптимистичному сценарию, восстановление экономики начнется во второй половине года и растянется на несколько лет.
Некоторые аналитики предполагают, что к февральским показателям экономическая активность в США вернется к октябрю 2022-го. А по прогнозу бюджетного управления конгресса, для этого потребуется целое десятилетие.
395412018515
Обсудить 18
Федеральная резервная система СШАСШАЭкономический кризисЭкономика
Популярные комментарии
Вот и посмотрим, кто колос на глиняных ножках! :)
16 июня, 09:44
Alexey Markun
3820003
Господь не фраер, он чёрта метит)))))
16 июня, 10:29
Арсений Новиков
2470102
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
Лента новостейМолния