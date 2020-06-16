Отшельник поневоле: одинокого жителя заброшенного села вернули к людям

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Еще недавно Рафкат Абзалов был единственным обитателем башкирского села Кирилло-Кармасан. Сюда он перебрался еще 14 лет назад. Жил, как и все в глубинке: колол дрова, топил печь, приносил из родника воду, за лекарствами и продуктами ходил пешком — шесть километров в обе стороны. В деревне были только старики — немного, можно пересчитать по пальцам. Они уходили один за другим. А этой зимой умерла последняя соседка. И 74-летний пенсионер остался совсем один вдали от цивилизации. Он уже смирился с такой участью, но об "отшельнике" узнали волонтеры, и его судьба круто изменилась.

"Жил на ферме"

Рафкат Абзалов родился и вырос в Таджикистане. "Окончил индустриально-педагогический техникум. Работал шофером, трудовиком в школе, на стройке. Потом обзавелся семьей, но не сложилось — развелись. Жена с дочкой уехали в Магнитогорскую область. Связь оборвалась, до сих пор их не нашел", — сожалеет он.

А в конце 80-х он и сам подался в Россию. "В Таджикистане очень неспокойно было. Перебрался в Башкирию, в места для нашей семьи не чужие. Мой отец родом отсюда, в Средней Азии он оказался случайно".

Рафкат долго не мог найти стабильную работу, а без нее не получишь гражданство и постоянную прописку. "Сменил много мест. Наконец в середине девяностых устроился скотником в совхозе Благоварского района, оформил прописку и паспорт. Жил прямо на ферме, потом приглядел дом в деревне Кирилло-Кармасан".

Заброшенное жилье было на балансе сельсовета. "В профкоме помогли подготовить документы, я переехал. Но в том же году развалился совхоз, и меня уволили".

© Фото : предоставлено волонтером Ришатом Дом в Кирилло-Кармасане © Фото : предоставлено волонтером Ришатом Дом в Кирилло-Кармасане

Выход на пенсию отмечал одновременно с новосельем: "В пустом доме сам все выбелил и заштукатурил, почистил печку, смастерил мебель — лежанку, шкаф, стол. Обзавелся холодильником и телевизором. А ничего больше и не поместилось бы".

Все эти годы Абзалов жил без удобств: "За водой на родник — почти километр. Зимой таскал на санях, летом — на велосипеде. Четырех ведер достаточно, чтобы принять ванну". Но главная забота — поддерживать тепло, особенно в холода. Собирал валежник и сухие ветки, правда, этого не хватало, так что покупал дрова. Чтобы запастись на зиму, тратил больше 20 тысяч рублей — весь год на это откладывал с пенсии в девять тысяч.

Рафкат не жаловался, что в свои 74 ему приходится постоянно держать в руках топор и носить тяжести. Хотя с домашними делами справлялся не без труда, смотрел на все философски: "Помогает держаться в форме". Вот только зрение его подводит: "Левым глазом практически не вижу".

Пешком, на лыжах, на велосипеде

Ближайший продуктовый магазин — в Самарино, в трех километрах от Кирилло-Кармасана. "Добирался по-разному: пешком, на велосипеде, на лыжах. Самое сложное — перевал: зимой снег по колено. А дальше уже есть дорога".

Пенсию первое время приносили почтальоны. "Так мучились, чтобы в деревню попасть! Пожалел людей, решил сам забирать деньги в райцентре Языково. А это от Самарино на попутке еще девять километров. Случалось, весь путь преодолевал на своих двоих".

С медпомощью вообще было тяжело. "Помню, как-то зимой плохо себя почувствовал. Пошел в больницу в райцентр, но даже до Самарино не дотянул. Позвонил знакомому, тот приехал на санях с лошадью — и до ближайшей деревни, а дальше еще кто-то подвез. В итоге я застрял в стационаре с истощением на 40 дней..."

Совсем один

Когда Рафкат Абзалов только перебрался в Кирилло-Кармасан, там жили пять семей. "Потом молодежь уехала, остались одни старики. Каждого я проводил в царство небесное. Последняя соседка, Нина, ушла этой зимой. С тех пор я совсем один", — вздыхает пенсионер. С Ниной они делили деревню на двоих с 2010 года.

Рафкат Ахкямович смирился с тем, что остаток жизни проведет в изоляции, но все изменил случай. "В марте я, как всегда, отправился в продуктовый в Самарино. Смотрю — на перевале автомобиль застрял в снегу. Взялся помогать. За рулем сидела девушка Елена. Удивилась, увидев меня: не думала, что в такой глуши кого-то встретит. Разговорились, я рассказал, как живу. Она начала помогать продуктами. Встречались на перевале, Елена передавала то сахар, то хлеб, то еще что. А как снег сошел, подъезжала прямо к дому".

Елена — из другого поселка. Посмотрела на бытовые условия и предложила пенсионеру переселиться. "Говорит, будет вам жилье. А за деньги не беспокойтесь, соберем. А я что? Но сперва отказывался, привык ведь к своему. Она не единственная, кто помог, — месяц назад судьба свела меня и с другими волонтерами".

Один из них, Ришат из Языково, рассказал, как познакомился с Рафкатом. "Он не мог настроить телевизор, искал кого-то из молодых, так и вышел на меня. Я узнал о задумке Елены, подключился, и вместе мы нашли дом в Самарино за 250 тысяч рублей. Хозяйка услышала, для кого покупаем, и уступила 30 тысяч".

С миру по нитке

Нужную сумму активисты собрали быстро. Рафкат Абзалов уже переехал: обживается, раскладывает вещи по шкафам. Теперь не нужно таскать на себе воду и колоть дрова. Есть все удобства: газ, вода, электричество. "Даже непривычно. Жил себе в тесноте, а сейчас так просторно! Если хватит здоровья и сил, может, заведу хозяйство. А еще здесь — целых две улицы, и обе заселены", — радуется пенсионер. В Самарино чуть больше 200 человек, по сравнению с Кирилло-Кармасаном — мегаполис.

© Фото : предоставлено волонтером Ришатом Добровольцы помогают пенсионеру с переездом © Фото : предоставлено волонтером Ришатом Добровольцы помогают пенсионеру с переездом

"Рядом фельдшерский пункт, магазины. А главное, люди — то, чего ему так не хватало", — добавляет волонтер Ришат.

Кое-что еще предстоит решить. К примеру, установить газовый котел. "Отопление есть — газовая горелка в дровяной печи. С одной стороны, удобно, не нужно возиться с дровами. С другой — в зимнее время накладно: примерно три с половиной тысячи в месяц. А пенсия у него небольшая. Планируем до холодов установить котел с трубой и радиатором, он надежнее", — уточняет Ришат.

На это понадобится еще около 80 тысяч. "Сами справимся, — отмахивается активист. — Люди из разных регионов откликнулись, помогли с домом, им большое спасибо. А уж с отоплением как-нибудь разберемся".

© Фото : предоставлено волонтером Ришатом Рафкат Абзалов обустраивается в новом доме © Фото : предоставлено волонтером Ришатом Рафкат Абзалов обустраивается в новом доме