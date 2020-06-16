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https://ria.ru/20200616/1572956604.html
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
На съемках фильмов-франшиз может случиться что угодно, но одна из главных проблем для создателей сиквелов, приквелов и всевозможных продолжений — сохранить... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:05
культура
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
екатерина климова
что посмотреть
marvel comics
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572951642_0:160:1957:1261_1400x0_80_0_0_b48b6a59e8ef9a4c150aeeee45c3fd04.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, игра престолов (сериал), екатерина климова, что посмотреть , marvel comics, гарри поттер, джоди фостер, дональд чидл, джулианна мур (джули смит), энтони хопкинс, рэйчел вайс, лана вачовски, энди вачовски, фото

Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах

08:00 16.06.2020 (обновлено: 08:05 16.06.2020)
40947
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. На съемках фильмов-франшиз может случиться что угодно, но одна из главных проблем для создателей сиквелов, приквелов и всевозможных продолжений — сохранить актерский состав. Артист может потребовать слишком большой гонорар, раскритиковать сценарий, уйти в декрет или вообще умереть. Об актерских заменах, которые не пошли на пользу фильмам и заставили негодовать зрителей, — в материале РИА Новости.
© Universal Pictures (1999), (2008)

Один из самых ярких примеров — роль харизматичной Эвелин О'Коннелл в фильме "Мумия" и его продолжении "Мумия возвращается". Многим эта авантюрная библиотекарша-археолог понравилась из-за актерской игры Рейчел Вайс.

Но когда объявили о работе над третьей картиной — "Мумия: Гробница императора драконов", — Вайс отказалась сниматься, объяснив это "проблемами в сценарии".

Ее место заняла Мария Белло. И хоть она говорила, что ее Эви — совершенно другой персонаж, пусть и с тем же именем, критики и зрители назвали игру американки неубедительной.

Рэйчел Вайс в фильме Мумия, Мария Белло в фильме Мумия: Гробница императора драконов
1 из 10

Один из самых ярких примеров — роль харизматичной Эвелин О'Коннелл в фильме "Мумия" и его продолжении "Мумия возвращается". Многим эта авантюрная библиотекарша-археолог понравилась из-за актерской игры Рейчел Вайс.

Но когда объявили о работе над третьей картиной — "Мумия: Гробница императора драконов", — Вайс отказалась сниматься, объяснив это "проблемами в сценарии".

Ее место заняла Мария Белло. И хоть она говорила, что ее Эви — совершенно другой персонаж, пусть и с тем же именем, критики и зрители назвали игру американки неубедительной.

© Universal Pictures (1999), (2008)
© Warner Bros. Pictures (2001), (2004)

Еще один "мискаст" (несоответствие внешности или игры актера первоисточнику. — Прим. ред.) — роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в картинах про Гарри Поттера.

В доброго, заботливого могущественного волшебника идеально перевоплотился Ричард Харрис. Но после второй картины актер скончался и его заменили Майклом Гэмбоном.

Фанаты негодовали: в третьем фильме Альбус стал жестким, почти жестоким, а еще сам актер признавался, что книг про Поттера не читал. Позднее Гэмбон подкорректировал свою игру и образ, но "осадочек" остался.

Ричард Харрис в фильме Гарри Поттер и философский камень, Майкл Гэмбон в фильме Гарри Поттер и узник Азкабана
2 из 10

Еще один "мискаст" (несоответствие внешности или игры актера первоисточнику. — Прим. ред.) — роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в картинах про Гарри Поттера.

В доброго, заботливого могущественного волшебника идеально перевоплотился Ричард Харрис. Но после второй картины актер скончался и его заменили Майклом Гэмбоном.

Фанаты негодовали: в третьем фильме Альбус стал жестким, почти жестоким, а еще сам актер признавался, что книг про Поттера не читал. Позднее Гэмбон подкорректировал свою игру и образ, но "осадочек" остался.

© Warner Bros. Pictures (2001), (2004)
© Warner Bros. Pictures Co. (1999), (2003)

В трилогии "Матрица" — множество подтекстов и незаметных на первый взгляд деталей. Тем обиднее для фанатов стала замена актрисы, игравшей прорицательницу Пифию.

В первых картинах роль исполняла Глория Фостер, но она ушла из жизни, не успев сняться в финальной ленте "Матрица: Революция". Пришедшая в проект Мэри Элис была непохожа на предшественницу.

Режиссеры Вачовски потом специально добавили в сюжет оговорку, что для Пифии нормально менять облик. Но зрители все равно возмущались.

Глория Фостер в фильме Матрица, Мэри Элис в фильме Матрица: Революция
3 из 10

В трилогии "Матрица" — множество подтекстов и незаметных на первый взгляд деталей. Тем обиднее для фанатов стала замена актрисы, игравшей прорицательницу Пифию.

В первых картинах роль исполняла Глория Фостер, но она ушла из жизни, не успев сняться в финальной ленте "Матрица: Революция". Пришедшая в проект Мэри Элис была непохожа на предшественницу.

Режиссеры Вачовски потом специально добавили в сюжет оговорку, что для Пифии нормально менять облик. Но зрители все равно возмущались.

© Warner Bros. Pictures Co. (1999), (2003)
© Marvel Entertainment (2008), (2010)

Никто не предполагал, что фильм про Железного человека будет таким успешным. Многие актеры даже контракт заключили на съемки только в одной картине.

Так, роль второстепенного персонажа — подполковника Джеймса Роудса — исполнил Терренс Ховард. Когда заговорили про продолжение, то актер, по слухам, запросил слишком большой гонорар. Студия в итоге остановила выбор на Доне Чидле.

Правда, фанаты поначалу не слишком обрадовались: Роудс в новой версии очень отличался от предыдущего (слишком податливый и глуповатый). Потом Чидл признался, что сначала хотел сыграть героя по-своему, но потом решил частично позаимствовать образ у Ховарда.

Терренс Ховард в фильме Железный человек, Дон Чидл в фильме Железный человек 2
4 из 10

Никто не предполагал, что фильм про Железного человека будет таким успешным. Многие актеры даже контракт заключили на съемки только в одной картине.

Так, роль второстепенного персонажа — подполковника Джеймса Роудса — исполнил Терренс Ховард. Когда заговорили про продолжение, то актер, по слухам, запросил слишком большой гонорар. Студия в итоге остановила выбор на Доне Чидле.

Правда, фанаты поначалу не слишком обрадовались: Роудс в новой версии очень отличался от предыдущего (слишком податливый и глуповатый). Потом Чидл признался, что сначала хотел сыграть героя по-своему, но потом решил частично позаимствовать образ у Ховарда.

© Marvel Entertainment (2008), (2010)
© Summit Entertainment (2008), (2010)

А вот от "Сумерек" сразу ожидали многого: фанаты книги внимательно следили за съемками. Первый фильм стал практически знаковым благодаря своей продуманности (во всем, даже второстепенных линиях).

Например, злую вампиршу Викторию сыграла Рашель Лефевр. Готовилась она тщательно: например, чтобы понять, как ведут себя хищники, смотрела ролики про львов в дикой природе. Зрители оценили ее работу.

Но в третьей серии ее заменили на Брайс Даллас Ховард. Официальная версия — несостыковки в рабочих графиках (Рашель в то время играла в другой картине). Однако актриса это отрицала. К сожалению, зрители не успели полюбить Ховард: у Лефевр получался более яркий и полный образ злодейки.

Рашель Лефевр в фильме Сумерки, Брайс Даллас Ховард в фильме Сумерки. Сага. Затмение
5 из 10

А вот от "Сумерек" сразу ожидали многого: фанаты книги внимательно следили за съемками. Первый фильм стал практически знаковым благодаря своей продуманности (во всем, даже второстепенных линиях).

Например, злую вампиршу Викторию сыграла Рашель Лефевр. Готовилась она тщательно: например, чтобы понять, как ведут себя хищники, смотрела ролики про львов в дикой природе. Зрители оценили ее работу.

Но в третьей серии ее заменили на Брайс Даллас Ховард. Официальная версия — несостыковки в рабочих графиках (Рашель в то время играла в другой картине). Однако актриса это отрицала. К сожалению, зрители не успели полюбить Ховард: у Лефевр получался более яркий и полный образ злодейки.

© Summit Entertainment (2008), (2010)
© Strong Heart/Demme Production (1990), Dino De Laurentiis Company (2001)

Когда заменяешь кого-то в продолжении картины, ставшей классикой, будь готов к критике.

Пример — "Молчание ягнят", где Джоди Фостер сыграла курсантку ФБР Кларису Старлинг (и получила за эту роль "Оскар"). Но в "Ганнибале" она не появилась (то ли из-за съемок в другой ленте, то ли из-за несогласия с суммой гонорара).

Фостер заменила Джулианна Мур. Актриса старалась, но все равно сыграла не слишком убедительно. Да и едва заметная связь между Лектером (Энтони Хопкинс) и Старлинг в сиквеле исчезла.

Джоди Фостер в фильме Молчание ягнят, Джулианна Мур в фильме Ганнибал
6 из 10

Когда заменяешь кого-то в продолжении картины, ставшей классикой, будь готов к критике.

Пример — "Молчание ягнят", где Джоди Фостер сыграла курсантку ФБР Кларису Старлинг (и получила за эту роль "Оскар"). Но в "Ганнибале" она не появилась (то ли из-за съемок в другой ленте, то ли из-за несогласия с суммой гонорара).

Фостер заменила Джулианна Мур. Актриса старалась, но все равно сыграла не слишком убедительно. Да и едва заметная связь между Лектером (Энтони Хопкинс) и Старлинг в сиквеле исчезла.

© Strong Heart/Demme Production (1990), Dino De Laurentiis Company (2001)
© Tims Productions (2011 – 2014)

От сериала "Великолепный век" про Роксолану, наложницу и жену султана Сулеймана Великолепного, оторваться непросто. Завораживает все — богатые костюмы, яркие цвета, актерская игра.

Тем сильнее заметны новые артисты. В первых сезонах Роксолану играла Мерьем Узерли, и она идеально воплотила яркий образ строптивой героини.

В финале ее заменили на Вахиде Перчин. Почему — точно неизвестно (есть версии про проблемы в личной жизни Мерьем, ходили слухи и о несправедливом распределении гонораров).

Перчин встретили прохладно: да, она играла уже повзрослевшую Роксолану. Но зрители посчитали, что ей не хватает мягкости — героиня стала слишком властной.

Мерьем Узерли, Вахиде Перчин в сериале Великолепный век
7 из 10

От сериала "Великолепный век" про Роксолану, наложницу и жену султана Сулеймана Великолепного, оторваться непросто. Завораживает все — богатые костюмы, яркие цвета, актерская игра.

Тем сильнее заметны новые артисты. В первых сезонах Роксолану играла Мерьем Узерли, и она идеально воплотила яркий образ строптивой героини.

В финале ее заменили на Вахиде Перчин. Почему — точно неизвестно (есть версии про проблемы в личной жизни Мерьем, ходили слухи и о несправедливом распределении гонораров).

Перчин встретили прохладно: да, она играла уже повзрослевшую Роксолану. Но зрители посчитали, что ей не хватает мягкости — героиня стала слишком властной.

© Tims Productions (2011 – 2014)
© HBO (2011–2019)

В другом масштабном сериале — "Игре престолов" — тоже была громкая замена: в роли воина Даарио Нахариса (соблазнителя Дейенерис Таргариен) зрители увидели другого актера.

В третьем сезоне главу наемников военной организации "Младшие сыновья" сыграл Эд Скрейн. Но в четвертом его уже не было.

Версии разнятся: говорят, что Эд покинул сериал ради участия в фильме "Перевозчик: Наследие", но сам актер утверждает, что не собирался уходить из "Игры престолов".

В итоге Нахариса сыграл Михиль Хаусман. Фанаты сериала сначала вообще не понимали, кто это и почему его зовут Даарио. Голландцу потребовалось несколько серий, чтобы найти своих поклонников.

Эд Скрейн, Михиль Хаусман в сериале Игра престолов
8 из 10

В другом масштабном сериале — "Игре престолов" — тоже была громкая замена: в роли воина Даарио Нахариса (соблазнителя Дейенерис Таргариен) зрители увидели другого актера.

В третьем сезоне главу наемников военной организации "Младшие сыновья" сыграл Эд Скрейн. Но в четвертом его уже не было.

Версии разнятся: говорят, что Эд покинул сериал ради участия в фильме "Перевозчик: Наследие", но сам актер утверждает, что не собирался уходить из "Игры престолов".

В итоге Нахариса сыграл Михиль Хаусман. Фанаты сериала сначала вообще не понимали, кто это и почему его зовут Даарио. Голландцу потребовалось несколько серий, чтобы найти своих поклонников.

© HBO (2011–2019)
© Студия 2В

Меняют актеров и в российских сериалах. Например, в многосерийном детективе "Возвращение Мухтара" это неоднократно проделывали с одним из центральных персонажей истории про полицейских — старшим лейтенантом Максимом Жаровым (что неудивительно — проект снимается с 2004 года).

Так, в третьем и четвертом сезонах роль офицера играл Александр Волков (в его версии персонаж получился резковатым). В пятом, шестом, девятом и десятом сезонах — Павел Вишняков (тут Жаров стал скромным и немного растерянным). В седьмом и восьмом образ примерил на себя Алексей Шутов. Многие зрители считают, что он был лучшим Жаровым. В последних сезонах лейтенант вновь обрел лицо и характер Павла Вишнякова.

С Мухтаром в сериале все еще сложнее — за это время снималось 17 собак, но к их игре у фанатов претензий нет.

Александр Волков, Павел Вишняков в сериале Возвращение Мухтара
9 из 10

Меняют актеров и в российских сериалах. Например, в многосерийном детективе "Возвращение Мухтара" это неоднократно проделывали с одним из центральных персонажей истории про полицейских — старшим лейтенантом Максимом Жаровым (что неудивительно — проект снимается с 2004 года).

Так, в третьем и четвертом сезонах роль офицера играл Александр Волков (в его версии персонаж получился резковатым). В пятом, шестом, девятом и десятом сезонах — Павел Вишняков (тут Жаров стал скромным и немного растерянным). В седьмом и восьмом образ примерил на себя Алексей Шутов. Многие зрители считают, что он был лучшим Жаровым. В последних сезонах лейтенант вновь обрел лицо и характер Павла Вишнякова.

С Мухтаром в сериале все еще сложнее — за это время снималось 17 собак, но к их игре у фанатов претензий нет.

© Студия 2В
© Кинокомпания "Русское" (2015 – ...)

В "Московской борзой" — другом отечественном долгоиграющем проекте — создатели также заменили исполнительницу главной роли.

В первом сезоне героиню — Алевтину Борзову — играла Ольга Красько. Но когда должны были начаться съемки продолжения, актриса была в декрете.

Алевтиной стала Екатерина Климова. Зрители приняли новость без энтузиазма. В соцсетях публиковалось много эмоциональных комментариев в защиту Красько — настолько Ольга запомнилась публике. Климова постаралась сделать героиню живой и интересной. Некоторые считают, что у нее это получилось.

Ольга Красько, Екатерина Климова в сериале Московская борзая
10 из 10

В "Московской борзой" — другом отечественном долгоиграющем проекте — создатели также заменили исполнительницу главной роли.

В первом сезоне героиню — Алевтину Борзову — играла Ольга Красько. Но когда должны были начаться съемки продолжения, актриса была в декрете.

Алевтиной стала Екатерина Климова. Зрители приняли новость без энтузиазма. В соцсетях публиковалось много эмоциональных комментариев в защиту Красько — настолько Ольга запомнилась публике. Климова постаралась сделать героиню живой и интересной. Некоторые считают, что у нее это получилось.

© Кинокомпания "Русское" (2015 – ...)
604066780
КультураКино и сериалыИгра престолов (сериал)Екатерина Климовачто посмотретьMarvel ComicsГарри ПоттерДжоди ФостерДональд ЧидлДжулианна Мур (Джули Смит)Энтони ХопкинсРэйчел ВайсЛана ВачовскиЭнди Вачовски
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