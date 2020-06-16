Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах

Один из самых ярких примеров — роль харизматичной Эвелин О'Коннелл в фильме "Мумия" и его продолжении "Мумия возвращается". Многим эта авантюрная библиотекарша-археолог понравилась из-за актерской игры Рейчел Вайс.
Но когда объявили о работе над третьей картиной — "Мумия: Гробница императора драконов", — Вайс отказалась сниматься, объяснив это "проблемами в сценарии".
Ее место заняла Мария Белло. И хоть она говорила, что ее Эви — совершенно другой персонаж, пусть и с тем же именем, критики и зрители назвали игру американки неубедительной.
Один из самых ярких примеров — роль харизматичной Эвелин О'Коннелл в фильме "Мумия" и его продолжении "Мумия возвращается". Многим эта авантюрная библиотекарша-археолог понравилась из-за актерской игры Рейчел Вайс.
Но когда объявили о работе над третьей картиной — "Мумия: Гробница императора драконов", — Вайс отказалась сниматься, объяснив это "проблемами в сценарии".
Ее место заняла Мария Белло. И хоть она говорила, что ее Эви — совершенно другой персонаж, пусть и с тем же именем, критики и зрители назвали игру американки неубедительной.
Еще один "мискаст" (несоответствие внешности или игры актера первоисточнику. — Прим. ред.) — роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в картинах про Гарри Поттера.
В доброго, заботливого могущественного волшебника идеально перевоплотился Ричард Харрис. Но после второй картины актер скончался и его заменили Майклом Гэмбоном.
Фанаты негодовали: в третьем фильме Альбус стал жестким, почти жестоким, а еще сам актер признавался, что книг про Поттера не читал. Позднее Гэмбон подкорректировал свою игру и образ, но "осадочек" остался.
Еще один "мискаст" (несоответствие внешности или игры актера первоисточнику. — Прим. ред.) — роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в картинах про Гарри Поттера.
В доброго, заботливого могущественного волшебника идеально перевоплотился Ричард Харрис. Но после второй картины актер скончался и его заменили Майклом Гэмбоном.
Фанаты негодовали: в третьем фильме Альбус стал жестким, почти жестоким, а еще сам актер признавался, что книг про Поттера не читал. Позднее Гэмбон подкорректировал свою игру и образ, но "осадочек" остался.
В трилогии "Матрица" — множество подтекстов и незаметных на первый взгляд деталей. Тем обиднее для фанатов стала замена актрисы, игравшей прорицательницу Пифию.
В первых картинах роль исполняла Глория Фостер, но она ушла из жизни, не успев сняться в финальной ленте "Матрица: Революция". Пришедшая в проект Мэри Элис была непохожа на предшественницу.
Режиссеры Вачовски потом специально добавили в сюжет оговорку, что для Пифии нормально менять облик. Но зрители все равно возмущались.
В трилогии "Матрица" — множество подтекстов и незаметных на первый взгляд деталей. Тем обиднее для фанатов стала замена актрисы, игравшей прорицательницу Пифию.
В первых картинах роль исполняла Глория Фостер, но она ушла из жизни, не успев сняться в финальной ленте "Матрица: Революция". Пришедшая в проект Мэри Элис была непохожа на предшественницу.
Режиссеры Вачовски потом специально добавили в сюжет оговорку, что для Пифии нормально менять облик. Но зрители все равно возмущались.
Никто не предполагал, что фильм про Железного человека будет таким успешным. Многие актеры даже контракт заключили на съемки только в одной картине.
Так, роль второстепенного персонажа — подполковника Джеймса Роудса — исполнил Терренс Ховард. Когда заговорили про продолжение, то актер, по слухам, запросил слишком большой гонорар. Студия в итоге остановила выбор на Доне Чидле.
Правда, фанаты поначалу не слишком обрадовались: Роудс в новой версии очень отличался от предыдущего (слишком податливый и глуповатый). Потом Чидл признался, что сначала хотел сыграть героя по-своему, но потом решил частично позаимствовать образ у Ховарда.
Никто не предполагал, что фильм про Железного человека будет таким успешным. Многие актеры даже контракт заключили на съемки только в одной картине.
Так, роль второстепенного персонажа — подполковника Джеймса Роудса — исполнил Терренс Ховард. Когда заговорили про продолжение, то актер, по слухам, запросил слишком большой гонорар. Студия в итоге остановила выбор на Доне Чидле.
Правда, фанаты поначалу не слишком обрадовались: Роудс в новой версии очень отличался от предыдущего (слишком податливый и глуповатый). Потом Чидл признался, что сначала хотел сыграть героя по-своему, но потом решил частично позаимствовать образ у Ховарда.
А вот от "Сумерек" сразу ожидали многого: фанаты книги внимательно следили за съемками. Первый фильм стал практически знаковым благодаря своей продуманности (во всем, даже второстепенных линиях).
Например, злую вампиршу Викторию сыграла Рашель Лефевр. Готовилась она тщательно: например, чтобы понять, как ведут себя хищники, смотрела ролики про львов в дикой природе. Зрители оценили ее работу.
Но в третьей серии ее заменили на Брайс Даллас Ховард. Официальная версия — несостыковки в рабочих графиках (Рашель в то время играла в другой картине). Однако актриса это отрицала. К сожалению, зрители не успели полюбить Ховард: у Лефевр получался более яркий и полный образ злодейки.
А вот от "Сумерек" сразу ожидали многого: фанаты книги внимательно следили за съемками. Первый фильм стал практически знаковым благодаря своей продуманности (во всем, даже второстепенных линиях).
Например, злую вампиршу Викторию сыграла Рашель Лефевр. Готовилась она тщательно: например, чтобы понять, как ведут себя хищники, смотрела ролики про львов в дикой природе. Зрители оценили ее работу.
Но в третьей серии ее заменили на Брайс Даллас Ховард. Официальная версия — несостыковки в рабочих графиках (Рашель в то время играла в другой картине). Однако актриса это отрицала. К сожалению, зрители не успели полюбить Ховард: у Лефевр получался более яркий и полный образ злодейки.
Когда заменяешь кого-то в продолжении картины, ставшей классикой, будь готов к критике.
Пример — "Молчание ягнят", где Джоди Фостер сыграла курсантку ФБР Кларису Старлинг (и получила за эту роль "Оскар"). Но в "Ганнибале" она не появилась (то ли из-за съемок в другой ленте, то ли из-за несогласия с суммой гонорара).
Фостер заменила Джулианна Мур. Актриса старалась, но все равно сыграла не слишком убедительно. Да и едва заметная связь между Лектером (Энтони Хопкинс) и Старлинг в сиквеле исчезла.
Когда заменяешь кого-то в продолжении картины, ставшей классикой, будь готов к критике.
Пример — "Молчание ягнят", где Джоди Фостер сыграла курсантку ФБР Кларису Старлинг (и получила за эту роль "Оскар"). Но в "Ганнибале" она не появилась (то ли из-за съемок в другой ленте, то ли из-за несогласия с суммой гонорара).
Фостер заменила Джулианна Мур. Актриса старалась, но все равно сыграла не слишком убедительно. Да и едва заметная связь между Лектером (Энтони Хопкинс) и Старлинг в сиквеле исчезла.
От сериала "Великолепный век" про Роксолану, наложницу и жену султана Сулеймана Великолепного, оторваться непросто. Завораживает все — богатые костюмы, яркие цвета, актерская игра.
Тем сильнее заметны новые артисты. В первых сезонах Роксолану играла Мерьем Узерли, и она идеально воплотила яркий образ строптивой героини.
В финале ее заменили на Вахиде Перчин. Почему — точно неизвестно (есть версии про проблемы в личной жизни Мерьем, ходили слухи и о несправедливом распределении гонораров).
Перчин встретили прохладно: да, она играла уже повзрослевшую Роксолану. Но зрители посчитали, что ей не хватает мягкости — героиня стала слишком властной.
От сериала "Великолепный век" про Роксолану, наложницу и жену султана Сулеймана Великолепного, оторваться непросто. Завораживает все — богатые костюмы, яркие цвета, актерская игра.
Тем сильнее заметны новые артисты. В первых сезонах Роксолану играла Мерьем Узерли, и она идеально воплотила яркий образ строптивой героини.
В финале ее заменили на Вахиде Перчин. Почему — точно неизвестно (есть версии про проблемы в личной жизни Мерьем, ходили слухи и о несправедливом распределении гонораров).
Перчин встретили прохладно: да, она играла уже повзрослевшую Роксолану. Но зрители посчитали, что ей не хватает мягкости — героиня стала слишком властной.
В другом масштабном сериале — "Игре престолов" — тоже была громкая замена: в роли воина Даарио Нахариса (соблазнителя Дейенерис Таргариен) зрители увидели другого актера.
В третьем сезоне главу наемников военной организации "Младшие сыновья" сыграл Эд Скрейн. Но в четвертом его уже не было.
Версии разнятся: говорят, что Эд покинул сериал ради участия в фильме "Перевозчик: Наследие", но сам актер утверждает, что не собирался уходить из "Игры престолов".
В итоге Нахариса сыграл Михиль Хаусман. Фанаты сериала сначала вообще не понимали, кто это и почему его зовут Даарио. Голландцу потребовалось несколько серий, чтобы найти своих поклонников.
В другом масштабном сериале — "Игре престолов" — тоже была громкая замена: в роли воина Даарио Нахариса (соблазнителя Дейенерис Таргариен) зрители увидели другого актера.
В третьем сезоне главу наемников военной организации "Младшие сыновья" сыграл Эд Скрейн. Но в четвертом его уже не было.
Версии разнятся: говорят, что Эд покинул сериал ради участия в фильме "Перевозчик: Наследие", но сам актер утверждает, что не собирался уходить из "Игры престолов".
В итоге Нахариса сыграл Михиль Хаусман. Фанаты сериала сначала вообще не понимали, кто это и почему его зовут Даарио. Голландцу потребовалось несколько серий, чтобы найти своих поклонников.
Меняют актеров и в российских сериалах. Например, в многосерийном детективе "Возвращение Мухтара" это неоднократно проделывали с одним из центральных персонажей истории про полицейских — старшим лейтенантом Максимом Жаровым (что неудивительно — проект снимается с 2004 года).
Так, в третьем и четвертом сезонах роль офицера играл Александр Волков (в его версии персонаж получился резковатым). В пятом, шестом, девятом и десятом сезонах — Павел Вишняков (тут Жаров стал скромным и немного растерянным). В седьмом и восьмом образ примерил на себя Алексей Шутов. Многие зрители считают, что он был лучшим Жаровым. В последних сезонах лейтенант вновь обрел лицо и характер Павла Вишнякова.
С Мухтаром в сериале все еще сложнее — за это время снималось 17 собак, но к их игре у фанатов претензий нет.
Меняют актеров и в российских сериалах. Например, в многосерийном детективе "Возвращение Мухтара" это неоднократно проделывали с одним из центральных персонажей истории про полицейских — старшим лейтенантом Максимом Жаровым (что неудивительно — проект снимается с 2004 года).
Так, в третьем и четвертом сезонах роль офицера играл Александр Волков (в его версии персонаж получился резковатым). В пятом, шестом, девятом и десятом сезонах — Павел Вишняков (тут Жаров стал скромным и немного растерянным). В седьмом и восьмом образ примерил на себя Алексей Шутов. Многие зрители считают, что он был лучшим Жаровым. В последних сезонах лейтенант вновь обрел лицо и характер Павла Вишнякова.
С Мухтаром в сериале все еще сложнее — за это время снималось 17 собак, но к их игре у фанатов претензий нет.
В "Московской борзой" — другом отечественном долгоиграющем проекте — создатели также заменили исполнительницу главной роли.
В первом сезоне героиню — Алевтину Борзову — играла Ольга Красько. Но когда должны были начаться съемки продолжения, актриса была в декрете.
Алевтиной стала Екатерина Климова. Зрители приняли новость без энтузиазма. В соцсетях публиковалось много эмоциональных комментариев в защиту Красько — настолько Ольга запомнилась публике. Климова постаралась сделать героиню живой и интересной. Некоторые считают, что у нее это получилось.
В "Московской борзой" — другом отечественном долгоиграющем проекте — создатели также заменили исполнительницу главной роли.
В первом сезоне героиню — Алевтину Борзову — играла Ольга Красько. Но когда должны были начаться съемки продолжения, актриса была в декрете.
Алевтиной стала Екатерина Климова. Зрители приняли новость без энтузиазма. В соцсетях публиковалось много эмоциональных комментариев в защиту Красько — настолько Ольга запомнилась публике. Климова постаралась сделать героиню живой и интересной. Некоторые считают, что у нее это получилось.