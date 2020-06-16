Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах

© Universal Pictures (1999), (2008)

Один из самых ярких примеров — роль харизматичной Эвелин О'Коннелл в фильме "Мумия" и его продолжении "Мумия возвращается". Многим эта авантюрная библиотекарша-археолог понравилась из-за актерской игры Рейчел Вайс.

Но когда объявили о работе над третьей картиной — "Мумия: Гробница императора драконов", — Вайс отказалась сниматься, объяснив это "проблемами в сценарии".

Ее место заняла Мария Белло. И хоть она говорила, что ее Эви — совершенно другой персонаж, пусть и с тем же именем, критики и зрители назвали игру американки неубедительной.