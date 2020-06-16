https://ria.ru/20200616/1572956276.html
Александр Рыбак представил песню на русском языке
Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак представил в Сети песню "Позади", исполненную на русском языке. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:32
2020-06-16T00:32
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, музыка, новости культуры, александр рыбак, норвегия
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак представил в Сети песню "Позади", исполненную на русском языке.
"Наконец-то я могу вас порадовать музыкой на родном языке. Первая, но не последняя русская песня в этом году. Жаль только, что мне не разрешают выезжать из страны из-за вируса. Очень хотел посетить вас с новыми работами", – написал
исполнитель в Instagram.
"Позади" – русскоязычная версия композиции "Give me rain", которую Рыбак поет на английском. Ранее победитель конкурса Евровидения-2009 рассказывал, что "эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации (ранее исполнитель рассказывал, что много лет боролся с зависимостью от снотворных и антидепрессантов. – Прим ред.)".
"Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами. Единственное, чего я хочу в подобных ситуациях, – прилечь и смеяться. По правде говоря, это просто нелепо", – считает музыкант.
В Сети положительно оценили эту работу Александра Рыбака, написав в комментариях: "песня очень хорошая", "мы победим этот вирус, а музыка зазвучит по всему миру", "желаю тебе сил и терпения в этой непростой борьбе за свое здоровье".