Александр Рыбак представил песню на русском языке

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак представил в Сети песню "Позади", исполненную на русском языке.

"Наконец-то я могу вас порадовать музыкой на родном языке. Первая, но не последняя русская песня в этом году. Жаль только, что мне не разрешают выезжать из страны из-за вируса. Очень хотел посетить вас с новыми работами", – написал исполнитель в Instagram.

"Позади" – русскоязычная версия композиции "Give me rain", которую Рыбак поет на английском. Ранее победитель конкурса Евровидения-2009 рассказывал, что "эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации (ранее исполнитель рассказывал, что много лет боролся с зависимостью от снотворных и антидепрессантов. – Прим ред.)".

"Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами. Единственное, чего я хочу в подобных ситуациях, – прилечь и смеяться. По правде говоря, это просто нелепо", – считает музыкант.