На Алтае появятся микрореабилитационные центры для детей-инвалидов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Команды квалифицированных соцработников придут в дома к 19 семьям Алтайского края, чтобы помочь в реабилитации детей-инвалидов, сообщается на официальном сайте региона. Специалисты проведут занятия с родителями и детьми, а также передадут технические средства реабилитации. Команды квалифицированных соцработников придут в дома к 19 семьям Алтайского края, чтобы помочь в реабилитации детей-инвалидов, сообщается на официальномрегиона. Специалисты проведут занятия с родителями и детьми, а также передадут технические средства реабилитации.

Проект "Журавлик", организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получил название "микрореабилитационные центры". Они созданы для того, чтобы создать условия для реабилитации детей в домашних условиях и улучшить качество жизни в семье. Помощь специалистов особенно важна на ранних стадиях развития ребенка, а также в период, когда нет возможности посещать стационарные центры.

"Реабилитационный процесс будет осуществлять команда квалифицированных специалистов — медицинских работников, педагогов, реабилитологов, психологов, логопедов, дефектологов, а также инструктор по адаптивной физической культуре и волонтеры. Так, одновременно несколько специалистов будут оказывать помощь ребенку на дому, чтобы развивать его навыки социализации, альтернативной коммуникации, двигательной активности. Важный акцент в проекте сделан на организацию ранней помощи", — сообщается на сайте.