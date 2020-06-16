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На Алтае появятся микрореабилитационные центры для детей-инвалидов
Команды квалифицированных соцработников придут в дома к 19 семьям Алтайского края, чтобы помочь в реабилитации детей-инвалидов, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:22
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РИА Новости
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353
60
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алтайский край, хорошие новости, общество

На Алтае появятся микрореабилитационные центры для детей-инвалидов

08:00 16.06.2020 (обновлено: 12:22 16.06.2020)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевочка в инвалидном кресле дома
Девочка в инвалидном кресле дома
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Команды квалифицированных соцработников придут в дома к 19 семьям Алтайского края, чтобы помочь в реабилитации детей-инвалидов, сообщается на официальном сайте региона. Специалисты проведут занятия с родителями и детьми, а также передадут технические средства реабилитации.
Проект "Журавлик", организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получил название "микрореабилитационные центры". Они созданы для того, чтобы создать условия для реабилитации детей в домашних условиях и улучшить качество жизни в семье. Помощь специалистов особенно важна на ранних стадиях развития ребенка, а также в период, когда нет возможности посещать стационарные центры.
"Реабилитационный процесс будет осуществлять команда квалифицированных специалистов — медицинских работников, педагогов, реабилитологов, психологов, логопедов, дефектологов, а также инструктор по адаптивной физической культуре и волонтеры. Так, одновременно несколько специалистов будут оказывать помощь ребенку на дому, чтобы развивать его навыки социализации, альтернативной коммуникации, двигательной активности. Важный акцент в проекте сделан на организацию ранней помощи", — сообщается на сайте.
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Сначала специалисты проведут диагностику участников, а затем для каждой семьи разработают комплексные индивидуальные программы развития. Организаторы проекта заявляют, что семьи будут обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации. Им будут переданы тренажеры для развития двигательной активности, кресла-коляски для детей-инвалидов, сухие бассейны, массажеры, развивающий коррекционный комплекс "Тимокко" с биоуправлением, коммуникативные книги с набором карточек, комплекты блоков Дьенеша и палочки Кюизенера.
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