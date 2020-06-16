Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международное жюри Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина , в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрало лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. За победу на конкурсе в 2020 году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран.

Участниками шорт-листа стали представители 19 стран — России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, и впервые в него вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Все работы нового года отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности — от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.

Говоря о победителях 2020 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель служб визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Философия ноосферы и проблемы Мирового океана, возрождение экзотических профессий в современной Индии и вопросы сохранения экологического баланса в Конго, вспышки вируса Эбола на африканском континенте и религиозные традиции малых народов — это лишь малый список тем, которые волнуют лауреатов конкурса имени Стенина. В молодой фотожурналистике нет понятия "закрытой" или "проходной" темы. По мнению наших конкурсантов, в современном мире не существует обособленных катастроф или благополучия, одно связано с другим. И то, как мастерски и точно они вскрывают эти взаимосвязи, не перестает нас удивлять и радовать".

© Фото : Luis Tato, Stenincontest Луис Тато. Дым горящих пастбищ. Урожай беды © Фото : Luis Tato, Stenincontest Луис Тато. Дым горящих пастбищ. Урожай беды

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

© Фото : Balazs Beli, Stenincontest Балаз Бели. Час синевы © Фото : Balazs Beli, Stenincontest Балаз Бели. Час синевы

О конкурсе