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Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрало лучшие из... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:19
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
новости агентства
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства

Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года

11:00 16.06.2020 (обновлено: 13:19 16.06.2020)
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© Фото : Abdul Momin, Stenincontest Абдул Момин. Рыбалка на Джамуне
Абдул Момин. Рыбалка на Джамуне
© Фото : Abdul Momin, Stenincontest
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в состав которого вошли ведущие эксперты фотографической отрасли мира, выбрало лучшие из свыше пяти тысяч поданных работ. За победу на конкурсе в 2020 году боролись молодые фотожурналисты из 75 стран.
Участниками шорт-листа стали представители 19 стран — России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, и впервые в него вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.
Все работы нового года отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности — от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.
Говоря о победителях 2020 года, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель служб визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Философия ноосферы и проблемы Мирового океана, возрождение экзотических профессий в современной Индии и вопросы сохранения экологического баланса в Конго, вспышки вируса Эбола на африканском континенте и религиозные традиции малых народов — это лишь малый список тем, которые волнуют лауреатов конкурса имени Стенина. В молодой фотожурналистике нет понятия "закрытой" или "проходной" темы. По мнению наших конкурсантов, в современном мире не существует обособленных катастроф или благополучия, одно связано с другим. И то, как мастерски и точно они вскрывают эти взаимосвязи, не перестает нас удивлять и радовать".
© Фото : Luis Tato, StenincontestЛуис Тато. Дым горящих пастбищ. Урожай беды
Луис Тато. Дым горящих пастбищ. Урожай беды
© Фото : Luis Tato, Stenincontest
Луис Тато. Дым горящих пастбищ. Урожай беды
Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.
В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© Фото : Balazs Beli, StenincontestБалаз Бели. Час синевы
Балаз Бели. Час синевы
© Фото : Balazs Beli, Stenincontest
Балаз Бели. Час синевы

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников
4 ноября 2019, 20:44
Фотокора МИА "Россия сегодня" признали фотографом года
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МИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаНовости агентства
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