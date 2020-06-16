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Релиз "Довода" Кристофера Нолана перенесли на две недели
Студия Warner Bros. перенесла релиз "Довода" с 17 на 31 июля, сообщает Deadline. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:51
культура
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, джерард батлер, кино и сериалы, новости культуры, рассел кроу, леонардо ди каприо, марион котийяр

Релиз "Довода" Кристофера Нолана перенесли на две недели

01:51 16.06.2020
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© Syncopy (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Syncopy (2020)
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Студия Warner Bros. перенесла релиз "Довода" с 17 на 31 июля, сообщает Deadline.
Вместо "Довода" 17 июля кинотеатры покажут "Начало" Нолана с участием Леонардо Ди Каприо, Тома Харди, Эллен Пейдж, Джозефа Горден-Левитта и Марион Котийяр в честь десятилетия со дня выхода фильма, а также ранее нигде не демонстрировавшийся ролик со съемок "Довода".
Студия также сообщила, что переносит другие свои проекты: "Чудо-женщину: 1984" с августа на октябрь 2020 года, "Годзиллу против Конга" — с ноября 2020 года на май 2021 года, четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022 года.
Пока нет информации об изменении даты премьеры "Мулан", запланированной на 24 июля. "Неистовый" с Расселом Кроу покажут не 1 июля, как ранее предполагалось, а 10 июля.
Пока на 31 июля (как и "Довод") планируется релиз "Гренландии" с Джерардом Батлером, которую изначально собирались показать 19 июня.
Кадр из фильма Довод
22 мая, 11:55Культура
В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана
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КультураКоронавирус COVID-19Джерард БатлерКино и сериалыНовости культурыРассел КроуЛеонардо Ди КаприоМарион Котийяр
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