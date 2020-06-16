Релиз "Довода" Кристофера Нолана перенесли на две недели

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Студия Warner Bros. перенесла релиз "Довода" с 17 на 31 июля, Студия Warner Bros. перенесла релиз "Довода" с 17 на 31 июля, сообщает Deadline.

Вместо "Довода" 17 июля кинотеатры покажут "Начало" Нолана с участием Леонардо Ди Каприо, Тома Харди, Эллен Пейдж, Джозефа Горден-Левитта и Марион Котийяр в честь десятилетия со дня выхода фильма, а также ранее нигде не демонстрировавшийся ролик со съемок "Довода".

Студия также сообщила, что переносит другие свои проекты: "Чудо-женщину: 1984" с августа на октябрь 2020 года, "Годзиллу против Конга" — с ноября 2020 года на май 2021 года, четвертую часть "Матрицы" — с мая 2021 года на апрель 2022 года.

Пока нет информации об изменении даты премьеры "Мулан", запланированной на 24 июля. "Неистовый" с Расселом Кроу покажут не 1 июля, как ранее предполагалось, а 10 июля.