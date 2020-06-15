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Захарова рассказала о вывозном рейсе из Африки в Россию
2020-06-15T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
туризм
мария захарова
новости - туризм
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Захарова рассказала о вывозном рейсе из Африки в Россию

23:57 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вывозной рейс из Африки, который везет россиян сразу из нескольких стран, ожидают ночью в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня мы ожидаем очень сложный рейс. Я боюсь даже произнести его. Он должен вот сейчас прилететь ночью в Москву с посадкой в Тюмени. Только вслушайтесь: Москва-Мали-Судан-Южный Судан-Танзания-Эфиопия. И, соответственно, Тюмень-Москва. Еще Танзания... Это в данном случае посадка и подключение четырех человек из Кении", - сообщила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТуризмМария ЗахароваНовости - ТуризмМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфрикаВ мире
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