В Югре вынесли приговор экс-полицейскому, обвиненному в мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Бывший дознаватель отдела МВД по Бывший дознаватель отдела МВД по Нефтеюганскому району (ХМАО) приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве за обещания помочь подозреваемым избежать серьезного наказания в обмен на деньги, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следствие выяснило, что в течение двух лет сотрудник полиции неоднократно вводил в заблуждение подозреваемых по уголовным делам. Он, не имея полномочий, обещал содействовать в том, чтобы суд назначал им минимальное наказание, а также заверял, что поможет исключить отдельные преступления из обвинительного акта. Кроме того, правоохранитель требовал у подозреваемых деньги, которые якобы шли на оплату адвокатов, хотя они оказывали свои услуги за счет бюджета.

"За свои обещания он требовал от потерпевших вознаграждение в суммах от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. За период преступной деятельности подсудимый получил более 230 тысяч рублей от 11 граждан", - говорится в сообщении.

Преступления выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального УМВД. Уголовное дело в отношении полицейского, уволенного по отрицательным мотивам, следователи возбудили по статье о мошенничестве.