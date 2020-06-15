https://ria.ru/20200615/1572973593.html
В Югре вынесли приговор экс-полицейскому, обвиненному в мошенничестве
2020-06-15T23:46
2020-06-15T23:46
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский ао
нефтеюганский район
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский ао, нефтеюганский район, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости.
Бывший дознаватель отдела МВД по Нефтеюганскому району
(ХМАО) приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве за обещания помочь подозреваемым избежать серьезного наказания в обмен на деньги, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
Следствие выяснило, что в течение двух лет сотрудник полиции неоднократно вводил в заблуждение подозреваемых по уголовным делам. Он, не имея полномочий, обещал содействовать в том, чтобы суд назначал им минимальное наказание, а также заверял, что поможет исключить отдельные преступления из обвинительного акта. Кроме того, правоохранитель требовал у подозреваемых деньги, которые якобы шли на оплату адвокатов, хотя они оказывали свои услуги за счет бюджета.
"За свои обещания он требовал от потерпевших вознаграждение в суммах от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. За период преступной деятельности подсудимый получил более 230 тысяч рублей от 11 граждан", - говорится в сообщении.
Преступления выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального УМВД. Уголовное дело в отношении полицейского, уволенного по отрицательным мотивам, следователи возбудили по статье о мошенничестве.
"Приговором суда... подсудимый признан виновным в совершении всех инкриминируемых преступлений, и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с запретом занимать должности в органах внутренних дел в течение двух лет", - добавили в СУСК.