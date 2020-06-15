https://ria.ru/20200615/1572973498.html
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
2020-06-15T23:37
2020-06-16T01:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
Накануне от COVID-19 скончались 53 человека. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице возросло до 3386.
В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
В России за все время пандемии зарегистрировали около 537 тысяч случаев заражения, более 284 тысяч человек уже излечились, свыше семи тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.