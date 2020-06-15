Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572973498.html
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
2020-06-16T01:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_00dc33be6da13b315a9a55ef36b99e04.jpg
https://ria.ru/20200615/1572969940.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
1
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572973498.html?chat_room_id=1572973498
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_00dc33be6da13b315a9a55ef36b99e04.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_8e8d9eb50b264c8a1fc31fb744214d70.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_9bcfa689bf71b359807f17266994517e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

23:37 15.06.2020 (обновлено: 01:09 16.06.2020)
6072
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
Накануне от COVID-19 скончались 53 человека. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице возросло до 3386.
Коронавирус
Вчера, 20:33Распространение нового коронавируса
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
В России за все время пандемии зарегистрировали около 537 тысяч случаев заражения, более 284 тысяч человек уже излечились, свыше семи тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
4012433
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
В 13 российских городах отменили парады Победы
Актриса Мария Шукшина
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Сотрудники правоохранительных органов в Японии
В Японии произошел пожар на круизном судне
Многоцелевые истребители Су-27
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Полиция Франции
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Гражданин США Пол Уилан
МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану
Актриса Чулпан Хаматова
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
Врач в защитном костюме
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко подтвердил, что суд в четверг изберет ему меру пресечения
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии
Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня
В больнице
В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
08:30Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Лента новостейМолния