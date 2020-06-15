В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.

Накануне от COVID-19 скончались 53 человека. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице возросло до 3386.

В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

В России за все время пандемии зарегистрировали около 537 тысяч случаев заражения, более 284 тысяч человек уже излечились, свыше семи тысяч скончались.