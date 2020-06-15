Трамп раскритиковал власти штата Вашингтон за беспорядки в Сиэтле

При этом он назвал мэра Сиэтла Дженни Дюркан "упрямой" за отказ обратиться к национальной гвардии за помощью.

Беспорядки в городе начались на волне массовых протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая.

Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы", и призвал местные власти бороться с беспорядками. Президент на прошлой неделе раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан (оба демократы), которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".