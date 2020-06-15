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Трамп раскритиковал власти штата Вашингтон за беспорядки в Сиэтле
2020-06-15T23:27
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сиэтл
вашингтон (штат)
сша
в мире
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Трамп раскритиковал власти штата Вашингтон за беспорядки в Сиэтле

23:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти могут "много чего сделать", чтобы восстановить порядок в Сиэтле, где были массовые беспорядки.
"Если они не будут делать свою работу, эту работу сделаем мы… Мы можем много чего сделать", - заявил Трамп журналистам, имея в виду губернатора штата Вашингтон и мэра Сиэтла.
Алексей Пушков
6 июня, 06:05
Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
При этом он назвал мэра Сиэтла Дженни Дюркан "упрямой" за отказ обратиться к национальной гвардии за помощью.
Беспорядки в городе начались на волне массовых протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая.
Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы", и призвал местные власти бороться с беспорядками. Президент на прошлой неделе раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан (оба демократы), которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
31 мая, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСиэтлВашингтон (штат)СШАВ мире
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