https://ria.ru/20200615/1572973300.html
Трамп раскритиковал власти штата Вашингтон за беспорядки в Сиэтле
2020-06-15T23:27
2020-06-15T23:27
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сиэтл
вашингтон (штат)
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сиэтл, вашингтон (штат), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости.
Президент США
Дональд Трамп заявил, что федеральные власти могут "много чего сделать", чтобы восстановить порядок в Сиэтле
, где были массовые беспорядки.
"Если они не будут делать свою работу, эту работу сделаем мы… Мы можем много чего сделать", - заявил Трамп
журналистам, имея в виду губернатора штата Вашингтон
и мэра Сиэтла.
При этом он назвал мэра Сиэтла Дженни Дюркан "упрямой" за отказ обратиться к национальной гвардии за помощью.
Беспорядки в городе начались на волне массовых протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе 25 мая.
Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы", и призвал местные власти бороться с беспорядками. Президент на прошлой неделе раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан (оба демократы), которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".