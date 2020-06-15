Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572973208.html
Дюков назвал стратегию развития "Газпром нефти" до 2030 года актуальной
2020-06-15T23:18
александр дюков
газпром нефть
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155498/06/1554980611_0:226:3016:1923_1400x0_80_0_0_f7b41903b1371d095b6220d508724992.jpg
https://ria.ru/20200615/1572924074.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572973208.html?chat_room_id=1572973208
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155498/06/1554980611_0:226:3016:1923_1400x0_80_0_0_f7b41903b1371d095b6220d508724992.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155498/06/1554980611_143:0:2872:2047_1400x0_80_0_0_0c2f5ab183915f41de697dc66d88bb33.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155498/06/1554980611_484:0:2531:2047_1400x0_80_0_0_95f5eb580cdab622c5f6d1e3433b220d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дюков, газпром нефть, новости компаний - экономика

Дюков назвал стратегию развития "Газпром нефти" до 2030 года актуальной

23:18 15.06.2020
212
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Дюков
Александр Дюков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Дюков. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стратегия развития "Газпром нефти" до 2030 года остается актуальной, несмотря на неординарные события на рынке нефти, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Что отличает эту стратегию до 2030 года, это как раз то, что в основном цели, которые мы ставим перед собой, они в основном качественные, а не количественные. Если вы ее откроете, то не увидите в ней, что в 2025 году компания "Газпром нефть" добудет 150 миллионов тонн нефтяного эквивалента, столько-то нефти, столько газа", - сказал Дюков, комментируя вопрос о возможности пересмотра стратегии в связи с последними событиями на рынке нефти.
"Что для нас важно - это максимизация создаваемой стоимости для акционеров и, соответственно, мы хотим быть лучше рынка. Мы ставим перед собой задачу таргетировать долю на рынке. Мы не называем абсолютные объемы добычи, мы говорим о том, что рынок будет расти, и ставим задачу по тем же жидким (углеводородам - ред.) расти быстрее рынка. В любом случае, стратегию надо актуализировать и желательно, может быть, делать это каждый год, - что и будет сделано. Но все те цели, которые мы ставили перед собой, остаются актуальными, стратегические проекты сохраняются, мы их будем реализовывать - и в том графике, который мы планировали для себя", — добавил он.
Мы не называем абсолютные объемы добычи, мы говорим о том, что рынок будет расти, и ставим задачу по тем же жидким (углеводородам - ред.) расти быстрее рынка. В любом случае, стратегию надо актуализировать и желательно, может быть, делать это каждый год, - что и будет сделано. Но все те цели, которые мы ставили перед собой, остаются актуальными, стратегические проекты сохраняются, мы их будем реализовывать - и в том графике, который мы планировали для себя", - добавил он.
Александр Дюков
Вчера, 06:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
001000
Обсудить 0
Александр ДюковГазпром нефтьНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Нефтяная качалка
Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Urals
Нефтяные станки-качалки
Цена на нефть марки Brent упала до 37,85 доллара за баррель
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Минприроды: сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть
Александр Дюков
Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
Автоцистерна компании Газпром Нефть
Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды за 2019 год
Жозеп Боррель
Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения с Турцией
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по энергетике
Врач в запотевших защитных очках
ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Дом, утонувший в почве из-за таяния вечной мерзлоты
Учёный оценил убытки России от таяния многолетней мерзлоты
Бурый медведь после зимней спячки
В заповеднике в Сочи посчитали медведей
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Гутерреш исключил коалицию в Йемене из ответственных за гибель детей
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
Эксперт предостерег "Росатом" от покупки "Морского старта"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды призвал ускорить принятие закона о нефтеразливах
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
08:30Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Лента новостейМолния