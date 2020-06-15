Дюков назвал стратегию развития "Газпром нефти" до 2030 года актуальной

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стратегия развития "Газпром нефти" до 2030 года остается актуальной, несмотря на неординарные события на рынке нефти, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Что отличает эту стратегию до 2030 года, это как раз то, что в основном цели, которые мы ставим перед собой, они в основном качественные, а не количественные. Если вы ее откроете, то не увидите в ней, что в 2025 году компания "Газпром нефть" добудет 150 миллионов тонн нефтяного эквивалента, столько-то нефти, столько газа", - сказал Дюков, комментируя вопрос о возможности пересмотра стратегии в связи с последними событиями на рынке нефти.
"Что для нас важно - это максимизация создаваемой стоимости для акционеров и, соответственно, мы хотим быть лучше рынка. Мы ставим перед собой задачу таргетировать долю на рынке. Мы не называем абсолютные объемы добычи, мы говорим о том, что рынок будет расти, и ставим задачу по тем же жидким (углеводородам - ред.) расти быстрее рынка. В любом случае, стратегию надо актуализировать и желательно, может быть, делать это каждый год, - что и будет сделано. Но все те цели, которые мы ставили перед собой, остаются актуальными, стратегические проекты сохраняются, мы их будем реализовывать - и в том графике, который мы планировали для себя", — добавил он.
Мы не называем абсолютные объемы добычи, мы говорим о том, что рынок будет расти, и ставим задачу по тем же жидким (углеводородам - ред.) расти быстрее рынка. В любом случае, стратегию надо актуализировать и желательно, может быть, делать это каждый год, - что и будет сделано. Но все те цели, которые мы ставили перед собой, остаются актуальными, стратегические проекты сохраняются, мы их будем реализовывать - и в том графике, который мы планировали для себя", - добавил он.