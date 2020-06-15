Дюков назвал стратегию развития "Газпром нефти" до 2030 года актуальной

"Что отличает эту стратегию до 2030 года, это как раз то, что в основном цели, которые мы ставим перед собой, они в основном качественные, а не количественные. Если вы ее откроете, то не увидите в ней, что в 2025 году компания "Газпром нефть" добудет 150 миллионов тонн нефтяного эквивалента, столько-то нефти, столько газа", - сказал Дюков, комментируя вопрос о возможности пересмотра стратегии в связи с последними событиями на рынке нефти.

"Что для нас важно - это максимизация создаваемой стоимости для акционеров и, соответственно, мы хотим быть лучше рынка. Мы ставим перед собой задачу таргетировать долю на рынке. Мы не называем абсолютные объемы добычи, мы говорим о том, что рынок будет расти, и ставим задачу по тем же жидким (углеводородам - ред.) расти быстрее рынка. В любом случае, стратегию надо актуализировать и желательно, может быть, делать это каждый год, - что и будет сделано. Но все те цели, которые мы ставили перед собой, остаются актуальными, стратегические проекты сохраняются, мы их будем реализовывать - и в том графике, который мы планировали для себя", — добавил он.