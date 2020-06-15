МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. МИД отверг утверждения о слишком суровом и несправедливом приговоре за шпионаж Полу Уилану

Ранее Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

"Необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты также назвали абсурдными сообщения о затягивании судебного процесса. На Смоленской площади отметили, что американец сам затянул ознакомление с материалами на полгода и читал документы без особой спешки.

Реакция США

Госсекретаря Майка Помпео возмутил приговор Уилану. Дипломат также потребовал от Москвы немедленного освобождения американца.

В свою очередь, посол США в России Джон Салливан заявил, что уголовное дело Уилана повлияет на отношения Москвы и Вашингтона, но не остановит диалог двух государств. Он также отметил, что разочарован приговором.

По его словам, приговор Уилану был вынесен "в отсутствие доказательств"

Схожие высказывания сделали МИД Британии и Канады.

Дело Уилана

Уилан имеет гражданство четырех стран – США, Британии, Ирландии и Канады.

Следствие не раскрывало официально фабулу дела. Как говорится в пресс-релизе ФСБ , американца задержали в 2018 году во время шпионской акции.

В свою очередь, защита утверждает, что мужчина стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы должны были находиться фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.