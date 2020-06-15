https://ria.ru/20200615/1572972562.html
МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану
2020-06-15T22:45
2020-06-15T22:45
дело пола уилана
россия
пол уилан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
сша
в мире
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Евгений Баймиев
Как россиян арестовывать и депортировать по подозрению безо всяких доказательств и осуждать на длительные тюремные сроки без внятных доказательств гуманно, а как ловить американца на территории России с поличным, так не гуманно. Совсем берега потеряли.
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россия
сша
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дело пола уилана, россия, пол уилан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, сша, в мире
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. МИД
отверг утверждения о слишком суровом и несправедливом приговоре за шпионаж Полу Уилану
.
Ранее Мосгорсуд
приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.
"Необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Российские дипломаты также назвали абсурдными сообщения о затягивании судебного процесса. На Смоленской площади отметили, что американец сам затянул ознакомление с материалами на полгода и читал документы без особой спешки.
Реакция США
Госсекретаря Майка Помпео
возмутил приговор Уилану. Дипломат также потребовал от Москвы немедленного освобождения американца.
В свою очередь, посол США в России Джон Салливан
заявил, что уголовное дело Уилана повлияет на отношения Москвы и Вашингтона, но не остановит диалог двух государств. Он также отметил, что разочарован приговором.
По его словам, приговор Уилану был вынесен "в отсутствие доказательств"
Схожие высказывания сделали МИД Британии и Канады.
Дело Уилана
Уилан имеет гражданство четырех стран – США, Британии, Ирландии и Канады.
Следствие не раскрывало официально фабулу дела. Как говорится в пресс-релизе ФСБ
, американца задержали в 2018 году во время шпионской акции.
В свою очередь, защита утверждает, что мужчина стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы должны были находиться фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
В своем последнем слове Уилан заявил, что не занимался шпионажем. Он также намерен обжаловать приговор.