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МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану
2020-06-15T22:45
дело пола уилана
россия
пол уилан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Как россиян арестовывать и депортировать по подозрению безо всяких доказательств и осуждать на длительные тюремные сроки без внятных доказательств гуманно, а как ловить американца на территории России с поличным, так не гуманно. Совсем берега потеряли.
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дело пола уилана, россия, пол уилан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, сша, в мире

МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану

22:45 15.06.2020
13018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. МИД отверг утверждения о слишком суровом и несправедливом приговоре за шпионаж Полу Уилану.
Ранее Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 16:23
Семья Уилана не будет просить о его обмене
"Необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Российские дипломаты также назвали абсурдными сообщения о затягивании судебного процесса. На Смоленской площади отметили, что американец сам затянул ознакомление с материалами на полгода и читал документы без особой спешки.

Реакция США

Госсекретаря Майка Помпео возмутил приговор Уилану. Дипломат также потребовал от Москвы немедленного освобождения американца.
В свою очередь, посол США в России Джон Салливан заявил, что уголовное дело Уилана повлияет на отношения Москвы и Вашингтона, но не остановит диалог двух государств. Он также отметил, что разочарован приговором.
Жена Константина Ярошенко Виктория
Вчера, 16:23
Жена Ярошенко надеется на его возможный обмен на Пола Уилана
По его словам, приговор Уилану был вынесен "в отсутствие доказательств"
Схожие высказывания сделали МИД Британии и Канады.

Дело Уилана

Уилан имеет гражданство четырех стран – США, Британии, Ирландии и Канады.
Следствие не раскрывало официально фабулу дела. Как говорится в пресс-релизе ФСБ, американца задержали в 2018 году во время шпионской акции.
В свою очередь, защита утверждает, что мужчина стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы должны были находиться фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
В своем последнем слове Уилан заявил, что не занимался шпионажем. Он также намерен обжаловать приговор.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
5011022
Обсудить 5
Дело Пола УиланаРоссияПол УиланМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судСШАВ мире
Популярные комментарии
Как россиян арестовывать и депортировать по подозрению безо всяких доказательств и осуждать на длительные тюремные сроки без внятных доказательств гуманно, а как ловить американца на территории России с поличным, так не гуманно. Совсем берега потеряли.
16 июня, 00:08
ЕБЕвгений Баймиев
2700000
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