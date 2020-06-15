Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572972308.html
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 5,2 тысячи
2020-06-15T22:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://ria.ru/20200615/1572966177.html
https://ria.ru/20200615/1572969940.html
узбекистан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572972308.html?chat_room_id=1572972308
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_244:0:993:562_1400x0_80_0_0_3ab28818b20c5e96c7756011d27fba8a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_294:0:856:562_1400x0_80_0_0_0ac07ea92942de7830a10dcc3a32f996.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 5,2 тысячи

22:26 15.06.2020
302
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 160 человек и достигло 5263, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 5103, 19 пациентов скончались, 3943 выздоровели.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Вчера, 18:50Распространение нового коронавируса
Врач рассказал об удивившей его особенности больных COVID-19
"По состоянию на 15 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5263", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего было зафиксировано 183 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 114, в субботу – 97.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4019. В понедельник из больниц были выписаны 76 человек, в воскресенье – 69, в субботу - 116. Сейчас на лечении находятся 1225 пациентов с COVID-19, в том числе 14 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные меры в республике до 1 августа. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Коронавирус
Вчера, 20:33Распространение нового коронавируса
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна. С 15 июня в таких регионах также возобновили свою деятельность рестораны, кафе и вещевые рынки.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
101110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
В 13 российских городах отменили парады Победы
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты в вестибюле станции Московского метрополитена
Инфекционист оценила вероятность передачи коронавируса через поверхность
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Актриса Мария Шукшина
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп прокомментировал отказ регулятора от гидроксихлорохина
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом
Аэропорт Мадрида
В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве
Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко подтвердил, что суд в четверг изберет ему меру пресечения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
08:30Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Лента новостейМолния