Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа по законодательной оптимизации системы госзакупок будет продолжена, . Работа по законодательной оптимизации системы госзакупок будет продолжена, Минфин РФ намерен сформулировать новые положения о нормировании в этой сфере, сообщил в понедельник замглавы ведомства Алексей Лавров на Всероссийской онлайн-конференции "Госзаказ. Новая реальность".

По его словам, министерство намерено подготовить новый пакет поправок к закону о контрактной системе, который будет касаться, в том числе, нормирования госзакупок.

Лавров сообщил, что вопросы нормирования госзакпок на муниципальном, региональном и федеральном уровнях предполагалось решить в уже подготовленном пакете поправок к 44-ФЗ, однако "тема оказалось несколько сложнее, чем нам казалось". "В нее включено большое количество подзаконных актов. Поэтому предложили сейчас на этом вопросе не останавливаться и перенести его решение на следующий этап", - пояснил он.

"Работа не останавливается, будет еще один законопроект, не такой масштабный, но решающий те вопросы, которые не удалось решить в данном законопроекте, в частности, касающиеся нормирования"", - сказал Лавров.

Рассказывая об основных новациях существующего законопроекта, Лавров отметил, что одной из основных мер является сокращение способов закупок с 11 до 3 с упрощением и унификацией их описания. Среди важных новаций он также указал на введение универсальной предквалификации, упрощение и ускорение предусмотренных процедур, использования банковских гарантий и спецсчетов.

"Закон 44-ФЗ становится более читаемым, понятным и компактным. Одновременно сокращается количество подзаконных актов правительства, которые необходимы для регулирования тех или иных вопросов", - сказал Лавров.

Замглавы Минфина считает, что доработка законодательства о госзакупках должна положительно сказаться на всей сфере закупок, включая реализацию национальных проектов, в составе расходов на которые значительную часть составляют закупки товаров, работ и услуг.