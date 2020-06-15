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Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам
2020-06-15T22:21
алексей лавров
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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алексей лавров, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам

22:21 15.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа по законодательной оптимизации системы госзакупок будет продолжена, Минфин РФ намерен сформулировать новые положения о нормировании в этой сфере, сообщил в понедельник замглавы ведомства Алексей Лавров на Всероссийской онлайн-конференции "Госзаказ. Новая реальность".
По его словам, министерство намерено подготовить новый пакет поправок к закону о контрактной системе, который будет касаться, в том числе, нормирования госзакупок.
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Лавров сообщил, что вопросы нормирования госзакпок на муниципальном, региональном и федеральном уровнях предполагалось решить в уже подготовленном пакете поправок к 44-ФЗ, однако "тема оказалось несколько сложнее, чем нам казалось". "В нее включено большое количество подзаконных актов. Поэтому предложили сейчас на этом вопросе не останавливаться и перенести его решение на следующий этап", - пояснил он.
"Работа не останавливается, будет еще один законопроект, не такой масштабный, но решающий те вопросы, которые не удалось решить в данном законопроекте, в частности, касающиеся нормирования"", - сказал Лавров.
Рассказывая об основных новациях существующего законопроекта, Лавров отметил, что одной из основных мер является сокращение способов закупок с 11 до 3 с упрощением и унификацией их описания. Среди важных новаций он также указал на введение универсальной предквалификации, упрощение и ускорение предусмотренных процедур, использования банковских гарантий и спецсчетов.
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"Закон 44-ФЗ становится более читаемым, понятным и компактным. Одновременно сокращается количество подзаконных актов правительства, которые необходимы для регулирования тех или иных вопросов", - сказал Лавров.
Замглавы Минфина считает, что доработка законодательства о госзакупках должна положительно сказаться на всей сфере закупок, включая реализацию национальных проектов, в составе расходов на которые значительную часть составляют закупки товаров, работ и услуг.
"Несмотря на уже реализованные меры, средства, выделенные на закупки, используются медленно или с проблемами для заказчиков", - отметил он.
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Алексей ЛавровМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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