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Названа дата проведения церемонии "Оскар"
2020-06-15T22:10
культура
коронавирус covid-19
оскар (премия)
сша
в мире
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коронавирус covid-19, оскар (премия), сша, в мире

Названа дата проведения церемонии "Оскар"

22:10 15.06.2020
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки "Оскар"
Статуэтки Оскар
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Статуэтки "Оскар". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Очередная 93-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" пройдет 25 апреля 2021 года, позже сроков из-за пандемии коронавируса, сообщили в понедельник организаторы.
"Оскар" традиционно проходит в начале года, завершая сезон вручения кинонаград в США. Планировалось, что в следующем году церемония пройдет 28 февраля.
Статуэтка Оскара
Вчера, 14:44Культура
Академики увеличили число номинантов на "Оскар" за "лучший фильм"
"Это правда! Следующий "Оскар" пройдет 25 апреля 2021 года", - сообщили организаторы в Twitter-аккаунте церемонии. Киноакадемия США пояснила, что перенос обусловлен глобальной пандемией коронавируса COVID-19.
К участию в следующем "Оскаре" принимаются картины, вышедшие в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. При этом срок подачи заявок на конкурс в общих категориях, в том числе "лучшая картина года", - 15 февраля 2021 года, в специальных категориях, в том числе "лучший зарубежный художественный фильм" и "лучший анимационный фильм", - 1 декабря 2020 года. Имена номинантов огласят 15 марта.
В связи с пандемией также переносится открытие Музея киноакадемии, которое изначально планировалось на декабрь текущего года, но теперь произойдет 30 апреля 2021 года.
На прошлой неделе киноакадемия США объявила, что планирует пересмотреть условия отбора фильмов для участия в конкурсе, но предупредила, что нововведения не коснутся 93-й церемонии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
22 марта, 15:09Культура
Эминем рассказал, почему его номер на "Оскаре" чуть не провалился
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КультураКоронавирус COVID-19Оскар (премия)СШАВ мире
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