На Украине заявили о необязательности Минских соглашений

"Одиннадцатого июня украинская делегация во главе с Андреем Ермаком на встрече с Дмитрием Козаком в моем присутствии дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать комплексу мер, в том числе, в части диалога с представителями Донбасса. До этого руководство Украины, включая заявления президента Украины на парижском саммите, всегда подтверждало, что комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом. Однако сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств", - заявил Грызлов по итогам встречи минской контактной группы.