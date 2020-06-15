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На Украине заявили о необязательности Минских соглашений
2020-06-15T23:19
россия
донбасс
дмитрий козак
борис грызлов
оон
украина
в мире
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россия, донбасс, дмитрий козак, борис грызлов, оон, украина, в мире

На Украине заявили о необязательности Минских соглашений

21:38 15.06.2020 (обновлено: 23:19 15.06.2020)
5046
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер, из чего можно сделать вывод, что Киев не собирается его выполнять, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.
"Одиннадцатого июня украинская делегация во главе с Андреем Ермаком на встрече с Дмитрием Козаком в моем присутствии дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать комплексу мер, в том числе, в части диалога с представителями Донбасса. До этого руководство Украины, включая заявления президента Украины на парижском саммите, всегда подтверждало, что комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом. Однако сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств", - заявил Грызлов по итогам встречи минской контактной группы.
Борис Грызлов
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Он отметил, что подобное заявление на переговорах было сделано в первый раз.
"Возникает вопрос - на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли "новые люди", которые начали заявлять о рекомендательном характере минских соглашений, отрицать правовую основу мирного урегулирования конфликта и тем самым перечеркивая работу своих предшественников. По существу, речь идет об очередной попытке выйти из Минского процесса. Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к "замораживанию" конфликта", - сказал Грызлов.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияДонбассДмитрий КозакБорис ГрызловООНУкраинаВ мире
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Виталик А
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