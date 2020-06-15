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Религия и мировоззрение
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Выставка картин о старообрядцах откроется в среду в Галерее Церетели
2020-06-15T21:38
религия и мировоззрение
религия
протопоп аввакум
новости - религия и мировоззрение
дальний восток
зураб церетели
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Выставка картин о старообрядцах откроется в среду в Галерее Церетели

21:38 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИконы и прихожане в Покровском соборе духовного центра старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Иконы и прихожане в Покровском соборе духовного центра старообрядчества Рогожская слобода в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская митрополия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и столичная Галерея искусств Зураба Церетели 17 июня откроют выставку "Русь Заповедная", посвященную старообрядцам, говорится в сообщении пресс-службы галереи.
"В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели по инициативе Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) открывается выставка "Русь Заповедная", приуроченная к 400-летию со дня рождения священномученика Протопопа Аввакума. В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, посвященных истории и современности старообрядчества в России", - говорится в сообщении.
В галерее отмечают, что все художники-участники выставки "являются представителями древних старообрядческих родов или прихожанами РПСЦ".
"Живописные интерьеры храмов, сцены богослужений, праздничные наряды жителей старообрядческой общины, фрагменты домашнего быта и пейзажи святых мест - все эти сюжеты, собранные в едином выставочном пространстве, дают возможность представить современную жизнь старообрядцев", - подытожили в пресс-службе.
Открытие выставки пройдет онлайн 17 июня, вживую ее можно увидеть с 18 по 28 июня. Гостей призывают соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски и перчатки.
Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и Министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом. Митрополит Корнилий особо выделил места, непосредственно связанные с жизнью протопопа Аввакума: "Это волжские берега, село Григорово, где он родился, Пустозерск, где его сожгли".
Протопоп Аввакум (1620-1682) - один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах, и в итоге был сожжен живьем.
Житель семейского села старообрядцев Тарбагатай в Бурятии Геннадий Гудков.
29 октября 2019, 13:13Религия и мировоззрение
Старообрядцы из Бразилии и США поедут осваивать Дальний Восток
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Религия и мировоззрениеРелигияПротопоп АввакумНовости - Религия и мировоззрениеДальний ВостокЗураб Церетели
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