Выставка картин о старообрядцах откроется в среду в Галерее Церетели

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская митрополия Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) и столичная Галерея искусств Зураба Церетели 17 июня откроют выставку "Русь Заповедная", посвященную старообрядцам, говорится в сообщении пресс-службы галереи.

"В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее искусств Зураба Церетели по инициативе Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) открывается выставка "Русь Заповедная", приуроченная к 400-летию со дня рождения священномученика Протопопа Аввакума. В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, посвященных истории и современности старообрядчества в России", - говорится в сообщении.

В галерее отмечают, что все художники-участники выставки "являются представителями древних старообрядческих родов или прихожанами РПСЦ".

"Живописные интерьеры храмов, сцены богослужений, праздничные наряды жителей старообрядческой общины, фрагменты домашнего быта и пейзажи святых мест - все эти сюжеты, собранные в едином выставочном пространстве, дают возможность представить современную жизнь старообрядцев", - подытожили в пресс-службе.

Открытие выставки пройдет онлайн 17 июня, вживую ее можно увидеть с 18 по 28 июня. Гостей призывают соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски и перчатки.

Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и Министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом. Митрополит Корнилий особо выделил места, непосредственно связанные с жизнью протопопа Аввакума: "Это волжские берега, село Григорово, где он родился, Пустозерск, где его сожгли".