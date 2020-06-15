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Религия и мировоззрение
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Оргкомитет 1100-летия принятия ислама Булгарией создали в ДУМ РФ
2020-06-15T21:37
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Оргкомитет 1100-летия принятия ислама Булгарией создали в ДУМ РФ

21:37 15.06.2020
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© Фото : Татьяна ЛомовскаяТоржества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"
Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник Изге Болгар җыены
© Фото : Татьяна Ломовская
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин создал оргкомитет празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ДУМ РФ.
"Муфтий шейх Равиль Гайнутдин подписал приказ о создании Оргкомитета празднования 1100-летия принятия ислама народами государства Волжская Булгария в 922 году по григорианскому календарю", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в состав оргкомитета предложат войти "авторитетным религиозным, государственным и общественным деятелям России".
"Историческое значение этого события объясняется тем, что Волжская Булгария являлась крупнейшим европейским государством своей эпохи, а обращение ее населения в ислам происходило исключительно мирными методами", - разъяснили в ДУМ РФ.
Также в организации напомнили, что день принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в Татарстане 21 мая ежегодно.
Традиционный съезд мусульман Изге Болгар Жыены в Казани
20 мая 2017, 17:25Религия и мировоззрение
В Татарстане празднуют день принятия ислама Волжской Булгарией
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