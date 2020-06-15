Оргкомитет 1100-летия принятия ислама Булгарией создали в ДУМ РФ

Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"

© Фото : Татьяна Ломовская Торжества по случаю 1128-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией в древнем городе Болгар (Татарстан) - праздник "Изге Болгар җыены"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин создал оргкомитет празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ДУМ РФ.

"Муфтий шейх Равиль Гайнутдин подписал приказ о создании Оргкомитета празднования 1100-летия принятия ислама народами государства Волжская Булгария в 922 году по григорианскому календарю", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав оргкомитета предложат войти "авторитетным религиозным, государственным и общественным деятелям России".

"Историческое значение этого события объясняется тем, что Волжская Булгария являлась крупнейшим европейским государством своей эпохи, а обращение ее населения в ислам происходило исключительно мирными методами", - разъяснили в ДУМ РФ.