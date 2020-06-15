https://ria.ru/20200615/1572971302.html
Оргкомитет 1100-летия принятия ислама Булгарией создали в ДУМ РФ
2020-06-15T21:37
2020-06-15T21:37
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149486/30/1494863047_0:259:4929:3032_1400x0_80_0_0_8481cc421f52bc9d2c6b497e1ac65b1f.jpg
https://ria.ru/20170520/1494719926.html
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572971302.html?chat_room_id=1572971302
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149486/30/1494863047_0:259:4929:3032_1400x0_80_0_0_8481cc421f52bc9d2c6b497e1ac65b1f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149486/30/1494863047_271:0:4659:3291_1400x0_80_0_0_feba29c1b5baa20a3819b17e9ad7daec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149486/30/1494863047_819:0:4110:3291_1400x0_80_0_0_972e75a62455c2f1f9dec033a117dbfd.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин создал оргкомитет празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ДУМ РФ.
"Муфтий шейх Равиль Гайнутдин подписал приказ о создании Оргкомитета празднования 1100-летия принятия ислама народами государства Волжская Булгария в 922 году по григорианскому календарю", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в состав оргкомитета предложат войти "авторитетным религиозным, государственным и общественным деятелям России".
"Историческое значение этого события объясняется тем, что Волжская Булгария являлась крупнейшим европейским государством своей эпохи, а обращение ее населения в ислам происходило исключительно мирными методами", - разъяснили в ДУМ РФ.
Также в организации напомнили, что день принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в Татарстане 21 мая ежегодно.