Адвокат назвал дату следующего заседания по делу Фирсова

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Следующее заседание суда по делу российского гражданина Кирилла Фирсова, которого обвиняют в Следующее заседание суда по делу российского гражданина Кирилла Фирсова, которого обвиняют в США в киберпреступлениях, состоится не ранее июля, сказал РИА Новости адвокат Фирсова Игорь Литвак.

Формальное предъявление обвинений Фирсову было назначено на 15 июня, но де-факто состоялись 9 июня, и следующее промежуточное заседание назначено на 15 июля.

По словам Литвака, рассмотрение дела по существу, вероятно, состоится еще позже.

"По различным причинам 15-го (июля) ничего не ожидается... База улик, которые прокуратура собирается использовать на суде присяжных, чтобы доказать вину подзащитного... имеет очень большой объем, и займет очень много времени, чтобы ее рассмотреть", - сказал Литвак.

По его словам, слишком рано говорить на основании предъявленных улик, будет ли Фирсов отстаивать свою невиновность на суде или же пойдет на какую-либо сделку с обвинением.

"Абсолютно ничего нельзя сказать, еще слишком рано. На данный момент мы идем на суд присяжных", - сказал Литвак.

По его словам, Фирсов не испытывает проблем в тюрьме, хотя карантин по коронавирусу создает трудности - заключенные почти все время закрыты в своих камерах.