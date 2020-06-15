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Адвокат назвал дату следующего заседания по делу Фирсова
2020-06-15T21:28
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Адвокат назвал дату следующего заседания по делу Фирсова

21:28 15.06.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Следующее заседание суда по делу российского гражданина Кирилла Фирсова, которого обвиняют в США в киберпреступлениях, состоится не ранее июля, сказал РИА Новости адвокат Фирсова Игорь Литвак.
Формальное предъявление обвинений Фирсову было назначено на 15 июня, но де-факто состоялись 9 июня, и следующее промежуточное заседание назначено на 15 июля.
По словам Литвака, рассмотрение дела по существу, вероятно, состоится еще позже.
"По различным причинам 15-го (июля) ничего не ожидается... База улик, которые прокуратура собирается использовать на суде присяжных, чтобы доказать вину подзащитного... имеет очень большой объем, и займет очень много времени, чтобы ее рассмотреть", - сказал Литвак.
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По его словам, слишком рано говорить на основании предъявленных улик, будет ли Фирсов отстаивать свою невиновность на суде или же пойдет на какую-либо сделку с обвинением.
"Абсолютно ничего нельзя сказать, еще слишком рано. На данный момент мы идем на суд присяжных", - сказал Литвак.
По его словам, Фирсов не испытывает проблем в тюрьме, хотя карантин по коронавирусу создает трудности - заключенные почти все время закрыты в своих камерах.
По данным американских властей, Фирсов содействовал незаконной продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".
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