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Семья погибшего в Атланте афроамериканца призвала к изменениям в обществе
2020-06-15T21:12
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире

Семья погибшего в Атланте афроамериканца призвала к изменениям в обществе

21:12 15.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Родственники убитого полицией в Атланте афроамериканца Рэйшарда Брукса призвала к изменениям в обществе, которые бы не позволили повториться подобным инцидентам.
"Мы в горе, но и в гневе. Когда это прекратится? Мы просим не только справедливости, мы просим изменений", - сказала от имени семьи в эфире местных телеканалов племянница Брукса Чэссиди Эванс. На пресс-конференции присутствовала большая группа родственников погибшего.
По словам Эванс, семья охотно забрала бы домой Брукса, который спал в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда. По ее словам, это бы предотвратило инцидент с полицией и гибель ее родственника.
Ее слова прозвучали на фоне заключения судмедэксперта, который подтвердил, что Брукс умер от пулевых ранений, полученных при задержании полицией.
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В минувшую субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался после того, как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.
Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна и перекрывали дороги. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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