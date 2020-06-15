Семья погибшего в Атланте афроамериканца призвала к изменениям в обществе

"Мы в горе, но и в гневе. Когда это прекратится? Мы просим не только справедливости, мы просим изменений", - сказала от имени семьи в эфире местных телеканалов племянница Брукса Чэссиди Эванс. На пресс-конференции присутствовала большая группа родственников погибшего.

В минувшую субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался после того, как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.