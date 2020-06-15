В Ирландии впервые утвердили сразу двух премьеров

"За несколько коротких месяцев наш мир перевернулся с ног на голову… В борьбе против того, что угрожает нам всем, мы продемонстрировали, что можем удивить самих себя: быстро адаптируясь, создавая новые альянсы и работая вместе так, как мы не ожидали", - говорится в документе.