В Ирландии впервые утвердили сразу двух премьеров

ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ирландия получила сразу двух премьеров по итогам достигнутого спустя больше чем четыре месяца после выборов соглашения между тремя партиями.
На посту кабинета министров друг друга будут сменять лидер либерально-республиканской партии "Фианна Файл" Михол Мартин и нынешний премьер и лидер правящей до выборов партии "Фине Гэл" Лео Варадкар.
Мартин станет первым премьером и будет занимать этот пост до декабря 2022 года.
Три партии в программе будущего коалиционного правительства отметили, что на фоне пандемии коронавируса необходимо проявлять особую гибкость во имя блага граждан.
"За несколько коротких месяцев наш мир перевернулся с ног на голову… В борьбе против того, что угрожает нам всем, мы продемонстрировали, что можем удивить самих себя: быстро адаптируясь, создавая новые альянсы и работая вместе так, как мы не ожидали", - говорится в документе.
До сих пор в Ирландии ротации премьеров не было, в стране действовала система, при которой премьером становился лидер партии, получившей на выборах большинство, а заместителем премьера – лидер второй по количеству мест партии. Однако прошедшие 8 февраля выборы завершились сломом традиционной двухпартийной системы. Самое большое количество мест в парламенте – 38 – "Фианна Файл", однако ее отрыв от конкурентов оказался минимален. "Фине Гэл" получила 35 мандатов, а главной новостью стал успех радикально-республиканской партии "Шинн Фейн". Она заняла второе место, получив 37 мест в парламенте. Поскольку "Шинн Фейн" в прошлом была тесно связано с террористической организацией "Ирландская республиканская армия", другие партии не стремились вступать с ней в коалицию, им пришлось вести сложные переговоры с "зелеными", получившими в парламенте 12 мест.
Теперь "Шинн Фейн" стала главной оппозиционной партией, а ее лидер Мэри-Лу Макдоналд – лидером оппозиции.
8 февраля, 00:13Процедура выборов в парламент Ирландии