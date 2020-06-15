В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию

"После нескольких месяцев расследования стало совершенно ясно, что сокрытие коронавируса Китайской коммунистической партией, особенно в первые дни вспышки, сыграло значительную роль в превращении того, что могло бы быть местной эпидемией, в глобальную пандемию", - заявил Маккол.

"Это был провал колоссальных масштабов, и крайне важно, чтобы мы раскрыли правду, чтобы в будущем мы смогли гарантировать, что подобное больше не повторится", - считает конгрессмен.