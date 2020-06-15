В конгрессе США обвинили Китай и ВОЗ в разрастании COVID-19 в пандемию

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в понедельник возложил на китайские власти ответственность за распространение коронавируса и раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за "политизированные решения".
Соответствующие выводы сделаны в предварительном докладе конгрессмена о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"После нескольких месяцев расследования стало совершенно ясно, что сокрытие коронавируса Китайской коммунистической партией, особенно в первые дни вспышки, сыграло значительную роль в превращении того, что могло бы быть местной эпидемией, в глобальную пандемию", - заявил Маккол.
По его словам, ВОЗ под руководством генерального директора Тедроса Адханома Гебрейесуса "только усугубила проблему, неоднократно игнорируя предупреждения о серьезности вируса, в том числе от собственных медицинских экспертов, в то же время повторяя пропаганду КПК, не подтверждая самостоятельно ее утверждений".
"Это был провал колоссальных масштабов, и крайне важно, чтобы мы раскрыли правду, чтобы в будущем мы смогли гарантировать, что подобное больше не повторится", - считает конгрессмен.
Доклад конгрессмена стал результатом "нескольких месяцев детальных исследований" и использует множество источников информации, включая данные из соцсети WeChat и сообщения в социальных сетях от врачей и жителей Уханя, сообщения СМИ, научные статьи и исследования, данные американских и французских разведок и аналитических центров.
Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции. Также МИД КНР назвало решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения эгоизмом и уклонением от ответственности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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