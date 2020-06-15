Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572970477.html
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
2020-06-15T22:31
дтп с участием михаила ефремова
россия
мария шукшина
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_0:83:2730:1618_1400x0_80_0_0_4573967319619056bdabfd7ad1e7472c.jpg
https://ria.ru/20200615/1572967734.html
https://ria.ru/20200615/1572950703.html
Если так пойдёт дальше, то скоро Сергей Захаров окажется виновным в том, помешал Мише кататься , что приехал на заработки в Москву, а не работал у себя дома.
339
Она права .
333
89
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572970477.html?chat_room_id=1572970477
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_0:83:2730:1618_1400x0_80_0_0_4573967319619056bdabfd7ad1e7472c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_205ea588951055f07ddebc2cf14a2d4e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154947/30/1549473079_145:0:2193:2048_1400x0_80_0_0_68d1735eff5a99395939eaf2cbd53ddc.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, россия, мария шукшина, михаил ефремов, происшествия

"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова

20:57 15.06.2020 (обновлено: 22:31 15.06.2020)
55191
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Мария Шукшина
Актриса Мария Шукшина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась согласием родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова прийти на телевидение.
"Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт", — написала она в Instagram.
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Вчера, 19:25
От матери погибшего в ДТП Захарова скрыли правду о смерти сына
По ее мнению, случившаяся авария "вскрыла нарыв всего общества", который якобы заключается в отсутствии нравственных правил и национальной идеи.
Кроме того, Шукшина выразила недоумение в связи с реакцией на видеообращение Ефремова.
"Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?" — написала артистка.
Шукшина выразила мнение, что Ефремов сам будет бичевать себя до конца своих дней. Она также призвала семью Захаровых принять извинения и деньги от артиста.
"И еще... переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…" — добавила Шукшина.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 14:58
"Загнал себя в ад". Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП

ДТП с Ефремовым

В понедельник актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
На прошлой неделе Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил компенсацию родственникам погибшего. Адвокат семьи заявил, что родные Захарова отказались от какой-либо материальной помощи и не приняли извинений. Их также возмутило, что артист не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.
2619911102508
Обсудить 89
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМария ШукшинаМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Если так пойдёт дальше, то скоро Сергей Захаров окажется виновным в том, помешал Мише кататься , что приехал на заработки в Москву, а не работал у себя дома.
15 июня, 21:26
lleodan63
2862214035
Она права .
15 июня, 21:16
freizdorf
8701139205
Рекомендуем
Полиция Франции
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Многоцелевые истребители Су-27
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
В 13 городах России отменили парады Победы
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия направила Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко раскритиковал "Современник" за заявление в защиту Ефремова
Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Три региона отказались от проведения парада Победы 24 июня
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Генерал-полковник отреагировал на ролик Киркорова про десантников
Актер Михаил Ефремов
Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Загнал себя в ад". Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Красноярске задержали женщину, побившую внучку в лифте
08:30Роскачество проверило бензин Аи-92 на московских заправках
08:29В Японии произошел пожар на круизном судне
08:28В Шанхае отправят на карантин прибывающих из районов повышенного риска
08:27В одной из хабаровских больниц произошла вспышка COVID-19
08:25В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Лента новостейМолния