https://ria.ru/20200615/1572970477.html
"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
2020-06-15T20:57
2020-06-15T22:31
дтп с участием михаила ефремова
россия
мария шукшина
михаил ефремов
происшествия
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leodan63
Если так пойдёт дальше, то скоро Сергей Захаров окажется виновным в том, помешал Мише кататься , что приехал на заработки в Москву, а не работал у себя дома.
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дтп с участием михаила ефремова, россия, мария шукшина, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Актриса и телеведущая Мария Шукшина
возмутилась согласием родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова прийти на телевидение.
"Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт", — написала она в Instagram.
По ее мнению, случившаяся авария "вскрыла нарыв всего общества", который якобы заключается в отсутствии нравственных правил и национальной идеи.
Кроме того, Шукшина выразила недоумение в связи с реакцией на видеообращение Ефремова.
"Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?" — написала артистка.
Шукшина выразила мнение, что Ефремов сам будет бичевать себя до конца своих дней. Она также призвала семью Захаровых принять извинения и деньги от артиста.
"И еще... переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…" — добавила Шукшина.
ДТП с Ефремовым
В понедельник актер Михаил Ефремов
на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
На прошлой неделе Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил компенсацию родственникам погибшего. Адвокат семьи заявил, что родные Захарова отказались от какой-либо материальной помощи и не приняли извинений. Их также возмутило, что артист не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.