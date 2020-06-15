"Продают страдания": Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса и телеведущая Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась согласием родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова прийти на телевидение.

"Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт", — написала она в Instagram.

По ее мнению, случившаяся авария "вскрыла нарыв всего общества", который якобы заключается в отсутствии нравственных правил и национальной идеи.

Кроме того, Шукшина выразила недоумение в связи с реакцией на видеообращение Ефремова.

"Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?" — написала артистка.

Шукшина выразила мнение, что Ефремов сам будет бичевать себя до конца своих дней. Она также призвала семью Захаровых принять извинения и деньги от артиста.

"И еще... переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…" — добавила Шукшина.

ДТП с Ефремовым

В понедельник актер Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.

Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.